W Walencji, położonej na południowym wschodzie Hiszpanii wspólnocie autonomicznej, rozbiła się awionetka. Maszyna runęła krótko po starcie. Niestety, w katastrofie zginęły dwie osoby.

Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki we wspólnocie autonomicznej Walencja; zdjęcie z miejsca zdarzenia

Portal El Confidencial przekazał, że do zdarzenia doszło przed godz. 11:30 w sobotę. Służby otrzymały informację, że nieopodal miejscowości El Pontón w gminie Requena rozbiła się awionetka.

Na miejsce zadysponowano liczne siły i środki, w tym cztery jednostki straży pożarnej, patroe Straży Obywatelskiej (hiszp. Guardia Civil) i policji oraz karetkę pogotowia. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni stwierdzili zgon dwóch osób.

Hiszpańska agencja EFE poinformowała, powołując się na źródła w służbach, że ofiary śmiertelne to dwaj pasażerowie, mężczyźni, mieszkańcy Walencji, którzy lecieli prywatną maszyną. Awionetka prawdopodobnie rozbiła się tuż po starcie z pobliskiego lotniska w Requenie.