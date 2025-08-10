Amerykańskie Siły Powietrzne szykują nietypowe testy. Wśród 33 pojazdów, które mają posłużyć jako cele dla rakiet, znalazły się dwa egzemplarze Tesli Cybertruck – samochodów produkowanych przez firmę Elona Muska - wynika z dokumentów przetargowych Centrum Testowego Sił Powietrznych (AFTC).

Tesla Cybertruck Elona Muska / ADAM DAVIS / PAP/EPA

Planiści amerykańskiej armii twierdzą, że potrzebują tych pojazdów ze względu na prawdopodobieństwo wykorzystania ich w przyszłych konfliktach przez przeciwników.

"Na polu walki prawdopodobnie pojazdy używane przez wroga zostaną zastąpione Cybertruckami, ponieważ dzięki unikalnej konstrukcji i elektrycznemu napędowi, po poważnym uderzeniu nie odnoszą one typowych dla większości pojazdów uszkodzeń" - uzasadniło AFTC wybór tego modelu Tesli.

Ale, jak zauważył amerykański portal Thedrive, Cybertruck jest obecnie sprzedawany masowo tylko w Stanach Zjednoczonych i Meksyku.

"Nawet po opublikowaniu przez CNN zdjęć Cybertrucka, należącego do czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa z zamontowanym karabinem maszynowym, prawdopodobieństwo napotkania Cybertrucków jako wrogich jednostek bojowych na polu bitwy wydaje się niskie" - skomentował Thedrive, pytając, "czy siły powietrzne USA nie mogłyby osiągnąć tego samego rezultatu, przykręcając pod odpowiednim kątem kilka blach stalowych do wózka golfowego lub przyczepy?"

Nie muszą być w pełni sprawne

Cybertrucki, znane z nadwozia ze stali nierdzewnej i ostrej, kanciastej konstrukcji, są jednymi z 33 pojazdów - głównie standardowych sedanów, pickupów i SUV-ów - które siły zbrojne USA chcą pozyskać i dostarczyć na poligon rakietowy White Sands w Nowym Meksyku. Ale tylko w ich przypadku podano markę i konkretny model, zaznaczając, że nie muszą być nawet w pełni sprawne, wystarczy, aby dało się je holować za innym pojazdem.

Na poligonie wszystkie zamówione przez AFTC pojazdy będą celem dla kierowanych pocisków rakietowych, odpalanych z dużej odległości. Armia Stanów Zjednoczonych testuje obecnie te pociski w ramach programu Standoff Precision Munition (SOPGM), który obejmuje amunicję odpalaną z powietrza, taką jak AGM-114 Hellfire, AGM-176 Griffin i bomby laserowe GBU-39/B.

Amunicja ta jest zaprojektowana do niszczenia pojazdów i innych celów naziemnych z bardzo wysoką celnością.

Problemy Tesli na światowych rynkach

Właściciel Tesli, Elon Musk, już w czasie kampanii wyborczej obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa zaangażował się w politykę, szkodząc firmie, która w tym roku odnotowała drugi z rzędu kwartał spadku przychodów. Najgorsze spadki firma zaliczyła w lipcu na dwóch głównych rynkach Europy - brytyjskim i niemieckim - odpowiednio o 60 proc. i 55,1 proc. w porównaniu do lipca roku ubiegłego - wynika z danych opublikowanych pod koniec lipca przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów.

Oprócz zarządzania Teslą, Musk jest również właścicielem firmy rakietowej SpaceX, platformy medialnej X oraz firmy zajmującej się sztuczną inteligencją xAI.