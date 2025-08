Chwile grozy nad stolicą Hiszpanii. Nowoczesny Airbus A321XLR, należący do hiszpańskich linii lotniczych Iberia, musiał nagle zawrócić na lotnisko Madrid-Barajas po tym, jak tuż po starcie doszło do poważnego zderzenia z dużym ptakiem. Maszyna, która miała lecieć do Paryża, została poważnie uszkodzona.

Groźny incydent nad Madrytem: Airbus A321XLR linii Iberia musiał awaryjnie lądować po zderzeniu z ptakiem (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zderzenie w powietrzu: sekundy, które zdecydowały o losie lotu To miał być rutynowy, popołudniowy rejs z Madrytu do Paryża. Nowoczesny Airbus A321XLR, oznaczony numerem IB579, wystartował z lotniska Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Na pokładzie znajdowali się pasażerowie, załoga i pilot Iván Castro Palacios, który nie spodziewał się, że kilka minut po starcie los wystawi go na ciężką próbę. Na wysokości około 2100 metrów doszło do niespodziewanego zdarzenia. Duży ptak - najprawdopodobniej sęp - wbił się najpierw w nos maszyny, a następnie został wciągnięty przez lewy silnik. Efekt? Widoczne, poważne uszkodzenia zarówno dziobu, jak i jednostki napędowej. Pilot natychmiast podjął decyzję o przerwaniu wznoszenia i zgłosił sytuację awaryjną. Szybka reakcja załogi i bezpieczne lądowanie Dzięki profesjonalizmowi załogi i doświadczeniu kapitana, samolot wykonał kontrolowany powrót na madryckie lotnisko. Dane z serwisu FlightRadar24 pokazują, że maszyna wykonała krótki krąg nad okolicą Madrytu, by przygotować się do lądowania. Cała akcja - od momentu zderzenia do bezpiecznego przyziemienia - trwała około 25 minut. Na lotnisku czekały już służby ratunkowe, gotowe do natychmiastowej interwencji. Na szczęście lądowanie przebiegło bez zakłóceń, a pasażerowie mogli spokojnie opuścić pokład po schodach. Wśród podróżnych nie odnotowano żadnych obrażeń, choć wiele osób skarżyło się na zestresowanie. Uszkodzenia i reakcja przewoźnika Dramatyczne zdjęcia, które pilot Iván Castro Palacios zamieścił w mediach społecznościowych, pokazują skalę zniszczeń. Z przodu kadłuba odpadł fragment materiału, a w jednym z silników widać było szczątki ptaka. Przewoźnik natychmiast wycofał maszynę z eksploatacji i poddał ją szczegółowej kontroli technicznej. Airbus A321XLR, będący jednym z najnowszych nabytków floty Iberii, został uziemiony do czasu zakończenia wszystkich wymaganych napraw i przeglądów.