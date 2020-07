Przypływ i sięgające 11 metrów fale sprawiły się, że wiele domów usytuowanych wzdłuż linii brzegowej w Nowej Południowej Walii w Australii w każdej chwili może osunąć się do oceanu. Zarządzono ewakuację kilku tysięcy ludzi. Służby apelują do mieszkańców, by trzymali się z dala od linii brzegowej. To nie odstrasza jednak surferów.

