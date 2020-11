Uzbrojony w nóż mężczyzna zaatakował wiele osób w mieście Oberhausen na zachodzie Niemiec. Jak poinformowała miejscowa policja, w ataku obrażenia odniosły cztery osoby.

Rannych przewieziono do szpitala.

Co najmniej jedna z ofiar ataku nożownika jest w stanie ciężkim.



Domniemany napastnik został aresztowany. Przewieziono go jednak do szpitala, gdyż także jest ranny.



Na razie nie wiadomo, jakie były motywy ataku.