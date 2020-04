Dwie osoby zginęły, a siedem zostało rannych w ataku nożownika w miejscowości Romans-sur-Isere w południowo-wschodniej Francji - podaje agencja AFP. Z kolei Reuters pisze o dwóch ofiarach śmiertelnych i czterech rannych. Napastnika zatrzymano.

Do ataku doszło przed piekarnią, do której ustawiła się kolejka - poinformowała burmistrz Marie-Helene Thoraval, cytowana przez Reuters. Dodała, że napastnik został zatrzymany. Nie wiadomo, jakie były motywy jego napaści.



AFP zwraca uwagę, że we Francji panuje epidemia koronawirusa, w ramach której obowiązują ścisłe ograniczenia w zakresie poruszania się w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.