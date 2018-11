​Nożownik zaatakował we wtorek rano policjanta w centrum Brukseli; według lokalnych mediów mógł to być atak terrorystyczny, jednak policja podkreśla, że motywy działania sprawcy są nieznane. Napastnik, postrzelony przez innego policjanta, jest w szpitalu. Według rzeczniczki policji do ataku doszło około 5:30 rano.

REKLAMA