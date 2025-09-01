Były premier Czech i lider opozycyjnego ruchu ANO, Andrej Babisz, został w poniedziałek zaatakowany podczas wiecu wyborczego w miejscowości Dobra, niedaleko Frydku-Mistka w kraju morawsko-śląskim. Niezidentyfikowany mężczyzna uderzył polityka w głowę metalowym przedmiotem, najprawdopodobniej kulą ortopedyczną. Babisz na krótko trafił do szpitala, a napastnik został zatrzymany przez policję.

Były premier Czech Andrej Babisz zaatakowany w czasie spotkania z wyborcami / Leszek Szymański / PAP

Do incydentu doszło podczas spotkania z wyborcami.

Świadkowie relacjonowali, że po uderzeniu w głowę z rany Babisza płynęła krew. Lider najsilniejszej partii opozycyjnej został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł badania - wykonano mu rentgen i tomografię głowy.

Według najnowszych informacji przekazanych przez media, Andrej Babisz opuścił już szpital. Nie wiadomo jednak, czy będzie kontynuował udział w kampanii wyborczej.

Politycy ruchu ANO nie mają wątpliwości, że atak na ich lidera jest rezultatem - jak twierdzą - kampanii nienawiści prowadzonej przez przedstawicieli rządzącej koalicji. Premier Czech, Petr Fiala, w reakcji na incydent zaapelował o zachowanie szacunku w debacie publicznej. Ludzie powinni odnosić się do siebie z szacunkiem, prowadzić ze sobą debaty i unikać agresji oraz przemocy - podkreślił szef czeskiego rządu.

Wybory do Izby Poselskiej czeskiego parlamentu odbędą się 3 i 4 października. Ostatnie sondaże agencji Kantar wskazują, że ruch ANO może liczyć na 33 proc. poparcia i jest faworytem wyborów. Nie jest jednak pewne, czy ugrupowanie Andreja Babisza będzie w stanie samodzielnie utworzyć rząd. Koalicja trzech partii rządzących - Razem (Spolu), której liderem jest premier Fiala - może liczyć na poparcie około 20 proc. wyborców.

Jak informuje czeska policja, służby bezpośrednio po ataku zatrzymały napastnika, a sprawę badają obecnie policjanci kryminalni. Oprócz Babisza objęto opieką medyczną jeszcze jedną kobietę. Wstępnie czyn zakwalifikowano jako "zakłócanie porządku publicznego", ale służby czeskie nie wykluczają rozszerzenia kwalifikacji.