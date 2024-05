Ministrowie spraw wewnętrznych i obrony Słowacji Matusz Szutaj Esztok i Robert Kaliniak powiedzieli, że policja zaczęła pracować nad nową wersją śledczą. Na podstawie informacji operacyjnych doszli do wniosku, że Juraj C., który w środę dokonał zamachu na premiera Roberta Ficę, nie był „samotnym wilkiem”.

Zatrzymanie sprawcy / -/AFP / East News

Zdaniem przedstawicieli służb zajmujących się bezpieczeństwem świadczyć o tym ma wyczyszczenie po zamachu zawartości wszystkich kont w sieciach społecznościowych zamachowca. Nie mógł zrobić tego sam i nie mogła tego zrobić żona - stwierdził szef MSW.

Zwrócono także uwagę, że zamachowiec miał rozmawiać o swoich planach w kręgu znajomych.

Juraj C. tymczasowo aresztowany

Wczoraj sąd w Pezinku koło Bratysławy zgodził się na tymczasowe aresztowanie Juraja C. , który w środę ciężko ranił premiera Słowacji Roberta Ficę. Oskarżony ma postawione zarzuty zamiaru popełnienie zabójstwa z premedytacją.



Sąd uzasadnił decyzję o aresztowaniu możliwością ewentualnej ucieczki oskarżonego, a także kontynuowania przez niego działalności przestępczej.



Decyzja sądu nie jest ostateczna. Jurajowi C. przysługuje ustawowy termin na podjęcie decyzji, czy złoży do Sądu Najwyższego zażalenie na postanowienie.

Rzeczniczka sądu Katerina Kudjakova nie poinformowała, czy Juraj C. przyznał się do winy lub czy odrzucił taki zarzut.

Stan premiera jest poważny, ale nie zagraża jego życiu

Stan premiera Słowacji Roberta Ficy jest poważny i wymaga intensywnej opieki, ale nie zagraża jego życiu - mówił dziś minister obrony Robert Kaliniak. Od środy szef słowackiego rządu przebywa w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy - po tym, jak podczas wyjazdowego posiedzenia rządu w miejscowości Handlova został kilkukrotnie postrzelony.

Na konferencji zorganizowanej przed szpitalem w Bańskiej Bystrzycy wicepremier Słowacji Robert Kaliniak mówił, że premier Robert Fico potrzebuje dużo czasu, aby dojść do siebie. Głęboko wierzymy, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, ale ponownie musimy podkreślić, że stan zdrowia premiera jest nadal bardzo poważny - powiedział.

Zdaniem Kaliniaka ranny w zamachu w środę premier potrzebuje odpocząć. Nadal wymaga intensywnej opieki, a rekonwalescencja i powrót do zdrowia zajmą co najmniej tygodnie. Wicepremier poinformował, że obecnie transport rannego nie jest możliwy i pozostanie on w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. Najgorsze, czego się obawialiśmy, na razie minęło - dodał.