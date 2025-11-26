Zagraniczni turyści odwiedzający najpopularniejsze parki narodowe w Stanach Zjednoczonych, takie jak Wielki Kanion czy Yosemite, będą musieli zapłacić dodatkową, wysoką opłatę. We wtorek poinformowała o tym administracja Donalda Trumpa.

Zagraniczni turyści zapłacą dużo więcej za wstęp do 11 najpopularniejszych parków USA (Zdjęcie ilustracyjne - Park Narodowy Yosemite w Kaliforni) / EPA/PETER DASILVA / PAP

Od 2026 roku zagraniczni turyści odwiedzający 11 najpopularniejszych parków narodowych w USA, takich jak Yellowstone, Yosemite czy Wielki Kanion, zapłacą dodatkową opłatę w wysokości 100 dolarów, a roczny karnet dla obcokrajowców zdrożeje do 250 dolarów.

Administracja Donalda Trumpa tłumaczy podwyżki chęcią zapewnienia priorytetu amerykańskim rodzinom oraz koniecznością zwiększenia środków na utrzymanie i rozwój parków narodowych.

Nowe zasady wejdą w życie wraz z uruchomieniem systemu rezerwacji online i dodatkowymi udogodnieniami, a w wybrane dni Amerykanie będą mogli odwiedzać parki bezpłatnie.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

O sprawie pisze m.in. portal BBC.

Departament Spraw Wewnętrznych USA, zarządzający parkami narodowymi, ogłosił, że każdy zagraniczny odwiedzający będzie musiał uiścić 100 dolarów dodatkowej opłaty, oprócz już obowiązujących kosztów wstępu do 11 najpopularniejszych parków.

Przykładowo, cena za wjazd autem do parku Yellowstone na siedem dni wynosi obecnie 35 dolarów. Po podwyżce zagraniczni turyści zapłacą 135 dolarów.

Parki, które zostaną obłożone wyższą opłatą to :

Acadia National Park - Park Narodowy Acadia Bryce Canyon National Park - Park Narodowy Bryce Canyon Everglades National Park - Park Narodowy Everglades Glacier National Park - Park Narodowy Glacier Grand Canyon National Park - Park Narodowy Wielkiego Kanionu (Grand Canyon) Grand Teton National Park - Park Narodowy Grand Teton Rocky Mountain National Park - Park Narodowy Gór Skalistych Sequoia & Kings Canyon National Parks - Park Narodowy Sekwoi i Kings Canyon Yellowstone National Park - Park Narodowy Yellowstone Yosemite National Park - Park Narodowy Yosemite Zion National Park - Park Narodowy Zion

Chcący uniknąć wysokich cen, mogą wykupić roczną kartę wstępu do wielu parków, tzw. "America the Beautiful Pass".

Obecnie kosztuje ona 80 dolarów. Od 2026 r. cena dla obywateli i stałych rezydentów USA pozostanie taka sama, ale osoby spoza USA zapłacą 250 dolarów.

Według badania cytowanego przez "Washington Post" blisko 15 proc. turystów odwiedzających Yellowstone w 2024 r. przybyło z zagranicy.

Priorytet dla amerykańskich rodzin

Według resortu, podwyżka ma na celu "stawianie amerykańskich rodzin na pierwszym miejscu" i wpisuje się w politykę prezydenta Trumpa, by parki były bardziej dostępne i przystępne cenowo dla obywateli USA.

Te zasady zapewniają, że amerykańscy podatnicy, którzy już wspierają system parków narodowych, nadal będą mieli przystępny dostęp, a zagraniczni turyści dołożą swoją część do utrzymania i rozwoju parków dla przyszłych pokoleń - podkreślił sekretarz spraw wewnętrznych Doug Burgum.

Podwyżka wejdzie w życie na początku 2026 roku, równolegle z uruchomieniem nowego systemu rezerwacji online oraz lepszym dostępem dla motocyklistów. Resort zapowiedział także osiem dni w roku, podczas których obywatele USA będą mogli odwiedzać parki bez opłat - m.in. w Dzień Pamięci, Dzień Niepodległości i Dzień Weterana.

W USA są parki narodowe, do których wstęp jest darmowy. Jednym z nich jest np. Redwood National Park, znany z majestatycznych sekwoi.

Więcej turystów, większe potrzeby

Decyzja o podwyżce opłat to efekt rozporządzenia podpisanego przez Trumpa w lipcu, które ma zwiększyć wpływy na ochronę i utrzymanie parków. W 2024 roku amerykańskie parki narodowe odwiedziło rekordowe 331 milionów osób - o co najmniej 6 milionów więcej niż rok wcześniej. Najchętniej odwiedzane miejsca to m.in. Everglades na Florydzie, Yosemite w Kalifornii i Góry Skaliste w Kolorado.

Zagraniczni turyści uiszczają wyższe opłaty niż lokalni w parkach narodowych m.in. w Tajlandii, Rwandzie, Tanzanii, Chile i Ekwadorze.