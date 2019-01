​Od listopada ukrywa się wraz z żoną pełniący obowiązki ambasadora Korei Północnej we Włoszech Dzo Song Dżil - poinformował południowokoreański deputowany. Powołał się na doniesienia agencji wywiadowczej w swym kraju.

P.o. ambasadora Korei Północnej we Włoszech ukrywa się / BARBARA WALTON / PAP/EPA

Deputowany Kim Min Ki powiedział, że przedstawiciel agencji podzielił się tą informacją z parlamentarzystami na posiedzeniu za zamkniętymi drzwiami. Misja ambasadora ad interim Dzo Song Dżila powinna upłynąć pod koniec listopada. Wraz z żoną uciekł on z kompleksu dyplomatycznego na początku listopada - powiedział dziennikarzom Kim.

Deputowany nie ujawnił, czy agencja przekazała informacje na temat miejsca pobytu dyplomaty, ani czy planuje on zbiec do Korei Południowej.

Do spotkania między przedstawicielami służb wywiadowczych a parlamentarzystami doszło po publikacji przez seulski dziennik "Dzung-ang Ilbo" informacji o tym, że Dzo wraz z rodziną zwrócił się o azyl w kraju zachodnim. Poprosił o azyl na początku zeszłego miesiąca (grudnia) - powiedziało źródło dyplomatyczne, cytowane przez gazetę.

Według tego źródła przypadek dyplomaty jest bolączką dla włoskich władz, które jednak - jak wskazuje - "chronią go w bezpiecznym miejscu".

Agencja AFP zwraca uwagę, że może chodzić o bardzo ważną ucieczkę. W 2016 roku do Korei Południowej wraz z rodziną zbiegł zastępca ambasadora Korei Północnej w Wielkiej Brytanii, Thae Jong Ho. Był to najwyższy rangą północnokoreański dyplomata, który uciekł na Południe.

48-letni Dzo Song Dżil jest p.o. ambasadora Korei Północnej we Włoszech od października 2017 roku, kiedy to w proteście przeciwko próbom rakietowym i nuklearnym Pjongjangu władze w Rzymie zwróciły się do desygnowanego na ambasadora Korei Płn. Mun Dzong Nama, aby opuścił Włochy.

Ambasada we Włoszech jest dla Korei Północnej jedną z ważniejszych placówek dyplomatycznych, ponieważ zajmuje się również relacjami między Pjongjangiem a Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie - wskazuje AFP. Korea Północna od lat boryka się z poważnymi niedoborami żywności.

Źródła we włoskim MSZ: Ambasador Korei Północnej nie poprosił o azyl

Pełniący obowiązki ambasadora Korei Północnej we Włoszech Dzo Song Dżil nie wystąpił o azyl - podały źródła w MSZ w Rzymie, cytowane przez Ansę. O prośbie o azyl informowały wcześniej media w Korei Południowej i tamtejszy deputowany.



Nic nam nie wiadomo o prośbie o azyl ze strony urzędnika z Korei Północnej - wyjaśniły źródła we włoskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.