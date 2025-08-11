"Polskie władze podjęły działania wyjaśniające i dajemy im czas na zajęcie się tą sprawą" - powiedział w rozmowie z dziennikarką RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej Maciej Berestecki, który odniósł się do głośnych kontrowersji wokół przyznanych dotacji z Krajowego Funduszu Odbudowy.

Ursula von der Leyen / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP/East News / East News

W czwartek wieczorem użytkownicy platformy X zaczęli publikować przykłady firm z branży HoReCa, które otrzymały dotacje z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na nietypowe inwestycje, takie jak jachty, sauny, ekspresy do kawy, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. W piątek sprawą zainteresowały się media, a resort funduszy i polityki regionalnej zapowiedział kontrole. Prokuratura wszczęła czynności sprawdzające.

Komisja Europejska monitoruje sytuację

Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, Komisja Europejska monitoruje sprawę, ale na razie nie zamierza się w nią włączać, gdyż na tym etapie działania wyjaśniające należą do polskich władz.

KE nie podejmuje więc żadnej interwencji i czeka teraz na wyniki polskich działań kontrolnych. Polska - według naszych informacji - podjęła te działania, dlatego z naszej strony nie była potrzebna żadna specjalna reakcja. Oczekujemy na wyniki polskiego postępowania wyjaśniającego - przekazał RMF FM rzecznik KE.

Bruksela podejmie jakieś kroki dopiero wtedy, gdy będzie to konieczne - to znaczy w przypadku, gdyby np. okazało się, że działania polskich władz są nieskuteczne. Obecnie jest za wcześnie, aby to ocenić. Jak można przypuszczać, Bruksela z pewnością nie chce także dolewać oliwy do ognia, mając świadomość, że sprawa wydatkowania funduszy z KPO jest w Polsce upolityczniana.

Reakcja polskich władz

Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną reakcję na ewentualne nadużycia. Szef rządu podkreślił, że konsekwencje będą wyciągane niezależnie od stanowiska i partyjnej przynależności.

Wiceszef resortu funduszy Jan Szyszko poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej, że sygnały o nieprawidłowościach dotarły do kierownictwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej "kilka tygodni temu". W związku z tym, pod koniec lipca ze stanowiska została odwołana poprzednia prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katarzyna Duber-Stachurska.

Resort funduszy zapowiedział weryfikację przyznanych środków z KPO dla przedsiębiorców z branży gastronomiczno-hotelarskiej. Wstępne wyniki kontroli przeprowadzanej przez PARP mają być znane "prawdopodobnie pod koniec września, a na pewno w trzecim kwartale tego roku". Ministerstwo dodało, że Polska w grudniu przedstawi Komisji Europejskiej do rozliczenia wskaźnik oparty na zweryfikowanych, prawidłowych projektach.