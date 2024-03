Przywódca talibów, którzy rządzą w Afganistanie, zapowiedział, że wobec kobiet będą stosowane drakońskie kary. Cudzołóstwo ma być karane kamieniowaniem – poinformował portal Times of India, który powołał się na nagranie wyemitowane w afgańskich mediach państwowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Twierdzicie, że kamienowanie kobiet stanowi łamanie ich praw, ale wkrótce wprowadzimy taką karę za cudzołóstwo. Będziemy publicznie chłostać kobiety. Będziemy ja publicznie kamienować - oznajmił w nagraniu Hibatullah Achundzada, zwracając się do zachodnich demokracji.

I my, i wy twierdzimy, że bronimy praw człowieka - ale my robimy to jako przedstawiciele Boga, a wy - diabła - oświadczył lider talibów.

Talibowie przejęli władzę w Afganistanie w sierpniu 2021 r. Od tego czasu wznowili stosowanie kary śmierci i publiczne egzekucje. ONZ, w raporcie z maja 2023 r., podał, że od tego czasu stracili 175 osób, w tym 37 przez ukamienowanie. Nie wiadomo, ile spośród nich to kobiety.

Społeczność międzynarodowa, szczególnie USA, wzywa talibów do przestrzegania podstawowych praw człowieka.

Egzekucje, chłosty i kamienowania zdarzały się regularnie w trakcie poprzednich rządów ugrupowania. Talibowie władali Afganistanem pod koniec lat 90. XX wieku.