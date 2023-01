Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Tuerk stwierdził w wydanym we wtorek oświadczeniu dotyczącym sytuacji w Iranie, że "wykorzystanie jako broni postępowań karnych do karania ludzi za korzystanie z podstawowych praw, takich jak uczestnictwo lub organizowanie demonstracji, oznacza zatwierdzane państwowo zabójstwa". W sobotę w Iranie powieszono dwóch mężczyzn za rzekome zabicie członka sił bezpieczeństwa w czasie protestów.

Tuerk uznał, że w licznych sprawach w Iranie doszło do naruszeń prawa do rzetelnego procesu i sprawiedliwego procesu, w tym stosowano niejasno sformułowane przepisy karne, odmawiano dostępu do obrońcy z wyboru, wymuszano przyznania się do winy pod wpływem tortur i odmawiano prawa do odwołania od wyroku.