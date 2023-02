Do Neapolu dopłynął statek pozarządowej organizacji humanitarnej Sea Eye4 ze 106 rozbitkami, uratowanymi na morzu. Dwadzieścia osób trafiło od razu do szpitala. W zeszłym roku do Włoch przybyło drogą morską 104 tysiące migrantów, dotąd w tym roku około 5 tysięcy.