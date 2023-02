Zrujnowane przez wojnę domową miasto Aleppo jest w Syrii jednym z najbardziej dotkniętych obszarów poniedziałkowym trzęsieniem ziemi, którego epicentrum znajdowało się w południowo-wschodniej Turcji - podaje BBC.

Aleppo / PAP/EPA/SANA HANDOUT / PAP/EPA

Jak przekazuje BBC, zespoły ratownicze informują, że wiele budynków zostało uszkodzonych lub zniszczonych, a ludzie pozostają uwięzieni pod gruzami.



Region Aleppo jest domem dla milionów uchodźców, przesiedlonych w wyniku wojny domowej w Syrii. To jedno z miejsc na północy kraju, kontrolowanych przez syryjski rząd, który wciąż walczy tam z siłami opozycji. Z kolei część okolicznych wsi jest kontrolowana przez rebeliantów.



BBC podkreśla, że już wcześniej wiele obszarów w mieście było zrujnowanych w wyniku konfliktu zbrojnego, a poniedziałkowe trzęsienie ziemi dopełniło zniszczeń.



Mocno ucierpiał także Idlib, ostatnia enklawa opozycji na północy, jedna z najbardziej niedostępnych dla organizacji humanitarnych części świata - do miasta prowadzi tylko jedno małe przejście przez Bab al-Hawa na granicy z Turcją.



Na tę jedyną drogę ratunkową zezwolenie wydał syryjski rząd, który wraz z sojuszniczą Rosją kontroluje większość kraju. Teraz ten obszar Syrii, z około 4 mln ludzi, którzy już wcześniej żyli na krawędzi ubóstwa, potrzebuje jeszcze pilniejszej pomocy.



Mark Kaye z Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego zaapelował o wykluczenie polityki z pomocy: Społeczność międzynarodowa musi okazać tutaj solidarność; ważne jest przypomnienie, że to jest kryzys w kryzysie. W tamtym tygodniu ostrzegaliśmy już przed ujemnymi temperaturami, które nawiedzą ten region - mówił, cytowany przez BBC.



Do tej pory w północnej Syrii zginęło ponad 1300 osób. Obecnie nie wiadomo, ile ofiar śmiertelnych jest w Aleppo i w Idlibie.