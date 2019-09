Akcja ratunkowa u wybrzeży Kalifornii: płonie tam łódź, na której pokładzie znajdowało się - według doniesień - 39 ludzi. Nieznany jest los 34 z nich.

Płonąca łódź na zdjęciach opublikowanych przez straż pożarną hrabstwa Ventura / VENTURA COUNTY FIRE DEPARTMENT HANDOUT / PAP/EPA

Pożar wybuchł na mierzącej 75 stóp łodzi, gdy znajdowała się u południowych wybrzeży Kalifornii. Sygnał SOS dotarł do strażaków z hrabstwa Santa Barbara o 03:30 nad ranem lokalnego czasu.

Według doniesień, na pokładzie - jak powiedział stacji CNN przedstawiciel Straży Przybrzeżnej Aaron Bemis - było 39 ludzi, w tym 5 członków załogi.

Ci ostatni zdołali opuścić jednostkę, natomiast nieznany jest los 34 pasażerów, którzy w momencie wybuchu pożaru znajdowali się pod pokładem.

W tej chwili nie mam wiedzy o tym, by ktoś się uratował, ani o ofiarach śmiertelnych. Jest za wcześnie, by to stwierdzić - podkreślił Bemis w rozmowie z CNN.

Przyznał jedynie, że według informacji, posiadanych przez służby, pasażerowie zostali uwięzieni na łodzi przez ogień.

Przedstawiciel straży pożarnej z hrabstwa Santa Barbara Mike Eliason podkreślił natomiast: Wciąż mamy nadzieję, że ktoś zdołał dopłynąć do brzegu. Na noc zakotwiczyli całkiem blisko wybrzeża.

Musimy mieć nadzieję, że przygotowujemy się również na najgorszy scenariusz - dodał.

Na co dzień - jak powiedział CNN Nathan Alldredge z portu w Santa Barbara - jednostka "Conception" stacjonuje właśnie w tym porcie. W sobotę łódź wypłynęła w trzydniowy rejs, z którego dzisiaj miała wrócić.