Około 50 dronów bojowych zaatakowało w nocy ukraińską Odessę. Ranne zostały co najmniej 23 osoby, w tym dzieci oraz kobieta w 39. tygodniu ciąży. Kilkadziesiąt budynków zostało uszkodzonych. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie.

W wyniku ataku dronów na Odessę ranne zostały 22 osoby / Alena Solomonova / PAP

Zmasowany atak rosyjskiego wojska na Odessę, ukraińskie miasto nad Morzem Czarnym. Użyto 50 dronów bojowych.

"Obecnie mamy 23 osoby ranne. Dziewięć trafiło do szpitala, w tym dwie dziewczynki urodzone w 2013 i 2008 r. oraz kobieta w 39. tygodniu ciąży. Jedna osoba jest w stanie krytycznym, a osiem innych w stanie średnio ciężkim" - napisał szef administracji obwodu odeskiego Ołeh Kiper w komunikatorze Telegram.

Kilkadziesiąt uszkodzonych budynków

W wyniku nalotu uszkodzonych zostało kilkadziesiąt budynków mieszkalnych, kościół, przedszkole, liceum, centrum fitness oraz samochody. W kilku miejscach wybuchły duże pożary.



"Ratownicy uratowali 14 osób, w tym jedno dziecko. Wstępnie wiadomo, że pod gruzami mogą nadal znajdować się ludzie" - przekazał Kiper.

Atak w innych częściach Ukrainy

Siły Powietrzne powiadomiły, że w nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 165 uderzeniowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi, z czego około 100 dronów bojowych to Shahedy.



Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 135 rosyjskich dronów.

