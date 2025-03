Minęło 10 lat od jednej z najtragiczniejszych katastrof w historii europejskiego lotnictwa, gdy samolot linii Germanwings rozbił się w Alpach. Na pokładzie było 150 osób. Wszyscy zginęli. Do tragicznego zdarzenia celowo doprowadził drugi pilot, Andreas Lubitz, który zmagał się z problemami psychicznymi. "Wnioski zostały wyciągnięte" - tłumaczył w rozmowie z Tomaszem Weryńskim na antenie Radia RMF24 kpt. Jacek Samecki, pilot Airbusa A320.

Płyta upamiętniające ofiary lotu Germanwings 9525 / AFP/EAST NEWS / East News

Wnioski zostały wyciągnięte. Najlepszym dowodem jest to, że od tego pamiętnego dnia nie wydarzyła się żadna podobna sytuacja - mówił Samecki. Według wykonywanych analiz lotów pasażerskich poziom bezpieczeństwa znacznie wzrasta, zwłaszcza biorąc pod uwagę rozwój linii lotniczych oraz liczbę wykonywanych rejsów.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 10 lat od katastrofy lotu Germanwings 9525. "Wnioski zostały wyciągnięte"

Wypadek nie do przewidzenia

Airbus A320 wystartował we wtorek 24 marca 2015 roku przed godziną 10 z Barcelony i leciał do Duesseldorfu w Niemczech. Rozbił się w miejscowości Meolans-Revel w Alpach francuskich. Na pokładzie było 144 pasażerów i 6 członków załogi, nikt nie przeżył. Większość ofiar stanowili Niemcy i Hiszpanie, ale wśród zabitych byli obywatele w sumie osiemnastu krajów.

To był wielki szok. Bazujący na tym, że samolot był sprawny technicznie, z załogą zdolną do wykonania lotu - skomentował kapitan. Sprawca wypadku Andreas Lubitz, zamknął się w kokpicie, a następnie odciął dostęp kapitanowi i skierował maszynę w góry.

Wszystko może się zdarzyć. Tego nawet najwybitniejszy analityk nie jest w stanie przewidzieć. Życie pisze swoje scenariusze - podkreślił pilot Airbusa A320.

Wprowadzone zmiany

Sprawa została potraktowana dwutorowo. Z jednej strony producenci i konstruktorzy samolotów zamontowali ciężkie do sforsowania drzwi oraz dodatkową optykę między kokpitem, a pokładem samolotu. Przynajmniej w Airbusie piloci mają możliwość upewnienia się w sposób wizualny, kto stoi po drugiej stronie tych drzwi - powiedział Samecki.

Do zmian doszło także od strony operatorów linii lotniczych. Przez cały czas w kokpicie muszą być przynajmniej dwie osoby. W praktyce, jeśli któryś z pilotów ma konieczność wyjścia do toalety, jest to organizowane wcześniej i w to miejsce wprowadzony jest ktoś z personelu pokładowego - wyjaśnił.

Jak dodaje kapitan, wprowadzony został również tajny kod do drzwi, umożliwiający otwarcie ich z zewnątrz, dopiero po wpisaniu właściwego ciągu cyfr.

Niestabilność psychiczna Lubitza

W mieszkaniu 27-letniego pilota w Dusseldorfie śledczy znaleźli dowody na jego poważne problemy zdrowotne. Jak przekazywali, mężczyzna był niestabilny i chory psychicznie.

Według pilota Airbusa A320 w tej kwestii została wprowadzona tylko jedna zmiana. Na etapie klasyfikowania pilotów przed zatrudnieniem u operatora lotniczego, w zdecydowanej większości są prowadzone rozmowy kwalifikacyjne w towarzystwie psychologów, pod kątem trwałości konstrukcji psychicznej kandydata - mówił na antenie internetowego Radia RMF24 kapitan Jacek Samecki, pilot Airbusa A320.

Opracowanie: Julia Domagała