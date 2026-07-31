W AC Milanie spędził całą karierę, z Maldinim stworzył legendarną defensywę. Bohater Włoch nie żyje

RMF24

Smutne wieści z Włoch. Nie żyje Franco Baresi, piłkarski mistrz świata, człowiek który spędził 20 lat w AC Milanie. „Na zawsze kapitan” – pisze o wielkim obrońcy klub z Mediolanu, który poinformował o jego śmierci.

Baresi zmarł w wieku 66 lat. Agencja ANSA informuje, że chorował, w 2025 roku przeszedł operację usunięcia guzka płucnego. Były piłkarz był już w złym stanie, kiedy otrzymał „ostatni, wzruszający hołd”. Chodzi o ceremonię otwarcia zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. Podczas wydarzenia Baresi pojawił się na stadionie San Siro z pochodnią olimpijską w dłoni. Szedł ramię w ramię ze swoim odwiecznym boiskowym rywalem – Beppe Begomin.

Symbol „Rossoneri”

Franco Baresi był symbolem lojalności i oddania. Całą swoją karierę spędził w jednym klubie – AC Milanie. Zadebiutował w wieku zaledwie 17 lat, a już pięć lat później nosił opaskę kapitańską. Przez 15 lat prowadził drużynę jako kapitan, stając się niekwestionowanym liderem zarówno na boisku, jak i poza nim.

Jego historia to opowieść o sile charakteru i niezwykłej determinacji. Osierocony w wieku 14 lat, musiał szybko dorosnąć. W szatni Milanu opiekę nad nim przejął starszy kolega Gianni Rivera, który dostrzegł w młodym obrońcy ogromny potencjał. Baresi nie zawiódł – już w kolejnym sezonie poprowadził linię defensywną Milanu do dziesiątego mistrzostwa Włoch.

Baresi pozostał wierny klubowi nawet w najtrudniejszych chwilach. Nie opuścił Milanu, gdy ten dwukrotnie spadał do Serie B w latach 1980 i 1982. Jego lojalność i oddanie sprawiły, że kibice AC Milanu wybrali go najważniejszym zawodnikiem w historii klubu z okazji jego stulecia. Po zakończeniu kariery klub wycofał koszulkę z numerem 6 – na zawsze związaną z nazwiskiem Baresiego.

Cała drużyna zniknęła z turnieju. Wszczęto międzynarodowe poszukiwania Zagadkowe zniknięcie na największym młodzieżowym turnieju piłkarskim na świecie. 20 etiopskich zawodników wraz ze sztabem – zapadło się pod ziemię tuż przed końcem prestiżowych rozgrywek Gothia Cup w Szwecji. Wszczęto międzynarodowe poszukiwania.

„Cała historia AC Milan jest w łzach. Ogłoszenie straty kogoś, kto uosabiał serce i duszę AC Milan, jest niezwykle trudne. Musimy być silni i zebrać całą energię, nawet w tym najsmutniejszym momencie. Jego przykład i uczciwość na zawsze zapiszą się w DNA klubu, tak jak jego kultowa koszulka z numerem 6” - napisano na stronie Milanu.

Długa lista sukcesów

Lista trofeów zdobytych przez Baresiego jest imponująca: sześć mistrzostw Włoch, trzy Puchary Europy, dwa Puchary Interkontynentalne, cztery Superpuchary Europy i dwa Superpuchary Włoch. Przez lata współtworzył legendarną defensywę z takimi piłkarzami jak Paolo Maldini czy Alessandro Costacurta.

Baresi był także ważną postacią reprezentacji Włoch. Choć w 1982 roku nie zagrał ani minuty podczas mistrzostw świata, był członkiem złotej drużyny. W 1994 roku, po powrocie po ciężkiej kontuzji, poprowadził Italię do finału mundialu w USA. Jego łzy po przegranym finale z Brazylią przeszły do historii futbolu.

Dla kibiców Milanu Franco Baresi zawsze pozostanie „na zawsze kapitanem” - tak deklaruje klub w opublikowanym w mediach społecznościowych poście opatrzonym fotografią Baresiego.