Cała drużyna zniknęła z turnieju. Wszczęto międzynarodowe poszukiwania

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Zagadkowe zniknięcie na największym młodzieżowym turnieju piłkarskim na świecie. 20 etiopskich zawodników wraz ze sztabem – zapadło się pod ziemię tuż przed końcem prestiżowych rozgrywek Gothia Cup w Szwecji. Wszczęto międzynarodowe poszukiwania.

Porwania nie było?

W turnieju wzięło udział 1956 drużyn z 78 krajów w wieku 11-18 lat i łącznie ze sztabami szkoleniowymi było to 43,5 tysiąca osób. Rozegrano 4900 meczów na 124 boiskach.

Etiopska drużyna w wieku 14-17 lat, razem z trenerami licząca w sumie 20 osób, zniknęła w nocy tuż przed zakończeniem turnieju, nie wymeldowując się z hotelu i ślad po niej zaginął.

„We wcześniejszych latach mieliśmy przypadki znikania młodych piłkarzy, lecz nigdy aż tyle osób za jednym razem. Na razie wygląda na to, że decyzję podjęto świadomie i nie mamy do czynienia ze zdarzeniem kryminalnym jak na przykład handlem ludźmi. Na razie wiemy tylko, że żaden z młodych piłkarzy nie powrócił do domu” - wyjaśniła inspektor Ellinor Halldin dziennikowi „Goeteborgs Posten”.

Dodała, że policja ze względu na to, że od chwili zaginięcia upłynęło już 12 dni, wszczęła poszukiwania na szczeblu międzynarodowym.

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Już wcześniej uczestniczyli w turnieju

Rzecznik turnieju Fredrik Beckman wyjaśnił, że sprawa jest bardzo tajemnicza, zwłaszcza że ten zespół już kilka razy wcześniej uczestniczył w turnieju i nigdy nie było z nim problemów.

W dodatku reprezentant drużyny skontaktował się z nami, przekazując, że piłkarze dobrze się czują i kontaktowali się z rodzinami. Nie poinformował jednak gdzie się znajdują i skąd dzwoni - dodał Beckman.

Gothia Cup, rozgrywany od 1975 roku, jest największym na świecie młodzieżowym turniejem piłkarskim, w którym od pierwszej edycji do dzisiaj uczestniczyło 1 360 900 piłkarzy i piłkarek ze 152 krajów.

W tym turnieju pierwsze doświadczenia zdobywali słynni później piłkarze, jak m.in. Andrea Pirlo, Alan Shearer, Xabi Alonso, Ze Roberto, Emmanuel Adebayor i Zlatan Ibrahimovic.

