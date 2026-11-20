RMF24

Rosyjscy łyżwiarze figurowi nie wystąpią w zawodach PGE Warsaw Cup, które odbędą się w dniach 25-29 listopada. Odmowę wjazdu dla Rosjan zapowiedział w Brukseli wiceminister sportu Piotr Borys.

Według informacji PAP Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego otrzymał precyzyjne stanowisko ministerstwa sportu, które nie zalecało startu rosyjskich łyżwiarzy. Zostało ono przekazane stronie rosyjskiej, która po tym miała wycofać swoich zawodników, bez podania powodów. Jeszcze dziś Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) może oficjalnie wykreślić obie pary z listy startowej PGE Warsaw Cup.

O odmowie dla Rosjan mówił też w Brukseli wiceminister sportu Piotr Borys. Wiemy, że Rosjanie zapowiedzieli swój udział jako łyżwiarze figurowi. Tu także będzie odmowa udziału – zaznaczył.

Rosyjskie media wcześniej podały, że dwa duety taneczne: Anna Kołomienska i Artiem Frołow oraz Jekatierina Mironowa i Jewgienij Ustienko otrzymały wizy strefy Schengen i wystąpią w zawodach zaliczanych do cyklu ISU Challenger Series.

O rosyjskich sportowcach w Brukseli

Borys rozmawiał z dziennikarzami w związku z posiedzeniem ministrów sportów UE. Zasygnalizował, że Polska będzie się starała o to, by poruszyć temat rosyjskich sportowców.

Szczególnie w tej bardzo trudnej sytuacji w Polsce, kiedy rakiety i dron znalazły się w przestrzeni powietrznej Polski i spadły, chcemy bardzo mocno podjąć na nowo kwestie związane z udziałem rosyjskich sportowców na wydarzeniach sportowych w całej Europie, także na świecie - powiedział dziennikarzom Borys.

Nawiązał do zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę w nocy z czwartku na piątek, w czasie których doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a na polskie terytorium spadły dwie rakiety i najprawdopodobniej dron odrzutowy.

Według Borysa Polska ma jedno z najbardziej radykalnych podejść do sprawy udziału rosyjskich sportowców w UE, a podobnie myślącymi krajami są Finlandia, Szwecja i kraje bałtyckie. Jak dodał, ta grupa państw wspólnie zabiega o skoordynowanie polityk na poziomie Wspólnoty przez wszystkie państwa UE.

My de facto zakazujemy udziału rosyjskim sportowcom w imprezach organizowanych na terytorium Polski - powiedział. Żaden Rosjanin nie może wystąpić pod rosyjską flagą ani przy dźwiękach hymnu swojego kraju, a start pod flagą neutralną w ocenie wiceministra jest praktycznie niemożliwy, ponieważ każdy zawodnik musi złożyć oświadczenie potępiające agresję Rosji na Ukrainę.

Mamy cały czas przypadki, w których Rosjanie próbują wjechać dzięki wizom Schengen na terytorium Polski, ale chciałem podziękować wszystkim polskim związkom sportowym, które celowo i w sposób jednoznaczny, posiłkując się wytycznymi rządowymi, odmawiają udziału Rosjan w czasie imprez w Polsce - zapowiedział.

„Chodzi o solidarność”

Chcemy, aby cała Unia Europejska zachowała się podobnie, aby dopóki trwa wojna i nie ma trwałego pokoju pomiędzy Ukrainą a Rosją nie dopuszczać udziału Rosjan na terytorium UE - podkreślił. Dodał, że tak powinno być, nawet jeżeli konsekwencją będzie odebranie jakiejś imprezy. Chodzi o solidarność - powiedział.

Jak jednak ocenił, tej kwestii nie można łatwo rozwiązać w ramach unijnego reżimu sankcyjnego. W ostatnim czasie Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuścił udział i rekomendował udział rosyjskich sportowców w różnych imprezach. Pamiętamy ostatnie Igrzyska Paraolimpijskie, gdzie otworzono wrota dla sportowców rosyjskich i białoruskich - powiedział wiceminister.

Zauważył jednak, że bardzo wiele światowych federacji sportowych, w tym europejskich, radykalnie sprzeciwia się dopuszczaniu Rosjan do udziału pod ich flagą. Według niego tak się dzieje m.in. w koszykówce, piłce nożnej i tenisie.

Chcemy rekomendować taką jednolitą linię, wiedząc o tym, że sankcje w stosunku do niezależnych federacji sportowych są bardzo trudne do egzekwowania. Niemniej jednak jest polityka wizowa i pozwoleń na wjazd do Europy. Chcemy wokół tego skoordynować pracę, aby uniknąć wjazdu rosyjskich sportowców na wydarzenia sportowe - zaznaczył.

Nowe przepisy w Finlandii

Dylematów w sprawie przyjmowania rosyjskich sportowców nie ma Finlandia. Od 16 listopada Rosjanie nie mogą przekraczać granicy tego kraju na podstawie wiz Schengen, jeśli celem ich podróży jest udział w wydarzeniach sportowych. Zakaz dotyczy także sportowców startujących pod neutralną flagą. Wyjątkiem są jedynie osoby, których praca została uznana za kluczową dla interesów narodowych Finlandii – sport nie znalazł się na tej liście.

Nowe regulacje będą obowiązywać do zakończenia wojny w Ukrainie. Decyzja fińskiego rządu oznacza, że rosyjscy sportowcy nie wystąpią m.in. w zawodach Pucharu Świata w Ruce (27-29 listopada) oraz w Lahti (12-14 lutego).

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) dopuszcza udział Rosjan i Białorusinów w zawodach pod neutralną flagą, jednak ostateczna decyzja o wjeździe należy do państw gospodarzy. Ograniczenia mogą wpłynąć także na udział rosyjskich sportowców w zawodach łyżwiarskich, w tym w mistrzostwach świata w Tampere zaplanowanych na marzec 2027 roku.