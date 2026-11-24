Dziennikarze zaprezentowali dokumenty dotycząca planów utworzenia FIFA Forward Enterprise (FFE). FIFA potwierdziła już w lipcu, że tą prywatną grupą inwestycyjną będzie kierować Thrive Capital, firma założona przez Joshuę Kushnera, młodszego brata zięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
Umowa nawet na 96 lat
Według doniesień „The Guardian” umowa miała zostać zawarta na okres maksymalnie 96 lat, natomiast „New York Post” dodał, że jedynie poważne naruszenie warunków umowy przez FFE może skutkować jej rozwiązaniem.
Oba serwisy podały szczegóły dotyczące puli premii dla kadry zarządzającej FFE, która mogła przyznać 50 milionów dolarów za każdy miliard dolarów dodany do początkowej wyceny przedsiębiorstwa, wynoszącej 20 miliardów dolarów.
Z dokumentów wynika, że FIFA zachowałaby większościowy pakiet udziałów, jednak prywatni nabywcy nadal mieliby prawo weta wobec dużych posunięć biznesowych. FIFA byłaby zobowiązana do odnawiania umowy w 12-letnich blokach, nawet do 96 lat.
Z akt wynikało również, że zarządowi FFE miał przewodniczyć urzędujący prezydent FIFA, a funkcję tę obecnie pełni Infantino.
Wyjaśnienia rzecznika FIFA
Rzecznik FIFA po wybuchu skandalu wyjaśniał, że propozycja FIFA Forward Enterprise miała podlegać zatwierdzeniu przez stowarzyszenia członkowskie FIFA i Radę FIFA.
Kierownictwo FIFA pełniłoby jedynie kierownicze funkcje w zarządzie, co nie wiązałoby się z żadnym dodatkowym wynagrodzeniem - przekazał.
Stanowcza reakcja UEFA
W odpowiedzi na te rewelacje UEFA złożyła pod koniec sierpnia w Stanach Zjednoczonych wnioski prawne do FIFA, Thrive i JP Morgan o ujawnienie dokumentów na potrzeby potencjalnego wszczęcia postępowania karnego w Szwajcarii. UEFA ogłosiła utratę zaufania do Infantino i poparła kandydaturę Philippe Diallo w nadchodzących wyborach prezydenckich.
Członkowie Rady FIFA, w tym przewodnicząca Związku Piłki Nożnej Debbie Hewitt, zostali zaproszeni do zapoznania się z poufnymi dokumentami w siedzibie FIFA w Zurychu.
Choć Infantino zrezygnował z planu zaangażowania prywatnych inwestorów, to odmówił ustąpienia z funkcji i będzie ubiegał się o reelekcję. Pozostaje faworytem w walce o czwartą kadencję w wyborach, które odbędą się w przyszłym marcu w Maroku.