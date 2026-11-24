RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Nawet na 96 lat komercyjne prawa do piłkarskich mistrzostw świata miały zostać przeniesione na prywatnych inwestorów. Dziennikarze dotarli do dokumentów, ujawniających plany szefa FIFA Gianniego Infantino.

Dziennikarze zaprezentowali dokumenty dotycząca planów utworzenia FIFA Forward Enterprise (FFE). FIFA potwierdziła już w lipcu, że tą prywatną grupą inwestycyjną będzie kierować Thrive Capital, firma założona przez Joshuę Kushnera, młodszego brata zięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Umowa nawet na 96 lat

Według doniesień „The Guardian” umowa miała zostać zawarta na okres maksymalnie 96 lat, natomiast „New York Post” dodał, że jedynie poważne naruszenie warunków umowy przez FFE może skutkować jej rozwiązaniem.

Oba serwisy podały szczegóły dotyczące puli premii dla kadry zarządzającej FFE, która mogła przyznać 50 milionów dolarów za każdy miliard dolarów dodany do początkowej wyceny przedsiębiorstwa, wynoszącej 20 miliardów dolarów.

Z dokumentów wynika, że FIFA zachowałaby większościowy pakiet udziałów, jednak prywatni nabywcy nadal mieliby prawo weta wobec dużych posunięć biznesowych. FIFA byłaby zobowiązana do odnawiania umowy w 12-letnich blokach, nawet do 96 lat.

Z akt wynikało również, że zarządowi FFE miał przewodniczyć urzędujący prezydent FIFA, a funkcję tę obecnie pełni Infantino.

„Gianni, masz nasze poparcie”. Za Infantino stanął cały kontynent Szef Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej (CAF) Patrice Motsepe ponownie zapewnił ubiegającego się o reelekcję Szwajcara Gianniego Infantino o poparciu tego kontynentu dla jego kandydatury w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Infantino…

Wyjaśnienia rzecznika FIFA

Rzecznik FIFA po wybuchu skandalu wyjaśniał, że propozycja FIFA Forward Enterprise miała podlegać zatwierdzeniu przez stowarzyszenia członkowskie FIFA i Radę FIFA.

Kierownictwo FIFA pełniłoby jedynie kierownicze funkcje w zarządzie, co nie wiązałoby się z żadnym dodatkowym wynagrodzeniem - przekazał.

Trzech kandydatów na prezydenta FIFA. Diallo i Tashima rzucają wyzwanie Infantino Wybory prezydenta FIFA coraz bliżej. 18 marca w Rabacie obecny szef światowej federacji Gianni Infantino zmierzy się z dwoma rywalami – Francuzem Philippe’m Diallo oraz Japończykiem Kozo Tashimą. Kto stanie na czele najważniejszej organizacji…

Stanowcza reakcja UEFA

W odpowiedzi na te rewelacje UEFA złożyła pod koniec sierpnia w Stanach Zjednoczonych wnioski prawne do FIFA, Thrive i JP Morgan o ujawnienie dokumentów na potrzeby potencjalnego wszczęcia postępowania karnego w Szwajcarii. UEFA ogłosiła utratę zaufania do Infantino i poparła kandydaturę Philippe Diallo w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Członkowie Rady FIFA, w tym przewodnicząca Związku Piłki Nożnej Debbie Hewitt, zostali zaproszeni do zapoznania się z poufnymi dokumentami w siedzibie FIFA w Zurychu.

Choć Infantino zrezygnował z planu zaangażowania prywatnych inwestorów, to odmówił ustąpienia z funkcji i będzie ubiegał się o reelekcję. Pozostaje faworytem w walce o czwartą kadencję w wyborach, które odbędą się w przyszłym marcu w Maroku.