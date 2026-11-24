RMF24

Przez ostatnie dni Stambuł żył sensacyjnymi doniesieniami o lwicy grasującej na północy miasta. Po szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej, władze oficjalnie zdementowały te informacje. Biuro gubernatora Stambułu poinformowało, że poszukiwane na terenie metropolii zwierzę nie jest ani lwem, ani żadnym innym dużym kotem.

Wszystko zaczęło się w niedzielną noc, kiedy mieszkańcy dzielnicy Sariyer na północy Stambułu zgłosili, że widzieli dużego kota, przypominającego lwicę. Informacja szybko obiegła media, a władze natychmiast podjęły działania. W akcję zaangażowano zespoły Dyrekcji Ochrony Przyrody i Parków Narodowych, żandarmerię, agencję zarządzania kryzysowego AFAD oraz służby weterynaryjne. Teren przeszukiwano zarówno z powietrza – przy użyciu dronów z kamerami termowizyjnymi – jak i z ziemi, wykorzystując przynęty i fotopułapki.

Nagrania pod lupą ekspertów

W poniedziałek wieczorem biuro gubernatora Stambułu wydało oficjalny komunikat. Po dokładnej analizie nagrań z różnych perspektyw, eksperci jednoznacznie stwierdzili, że zwierzę widoczne na materiałach wideo nie jest ani lwem, ani żadnym innym dużym kotem. Władze podkreśliły, że nie znaleziono żadnych konkretnych dowodów na obecność dzikiego drapieżnika w okolicy.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, teren rekreacyjny w Sariyer został zamknięty dla pieszych i pojazdów. Służby ograniczyły dostęp do obszaru poszukiwań oraz pobliskich osiedli mieszkaniowych. Utworzono także specjalny punkt dowodzenia, który koordynował działania służb. Władze apelowały do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich przypadków zauważenia podejrzanego zwierzęcia.

Co naprawdę widzieli mieszkańcy?

Choć początkowe doniesienia wywołały niemałą sensację, ostatecznie okazało się, że w Stambule nie grasuje żaden lew. Władze zapewniają, że wszystkie sygnały są dokładnie weryfikowane, a bezpieczeństwo publiczne pozostaje priorytetem. Na razie nie wiadomo, jakie zwierzę wywołało całe zamieszanie.