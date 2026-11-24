RMF24

Czy wszyscy posiadacze broni w Polsce powinni być objęci obowiązkowymi, cyklicznymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi? Po dramatycznych wydarzeniach w Krakowie temat zmian w przepisach regulujących dostęp do broni wrócił do politycznej debaty. Posłowie różnych ugrupowań wskazują na luki w obecnym systemie. Choć różnią się w kwestii zakresu ewentualnych zmian, zgadzają się, że zasady powinny być bardziej spójne i obejmować wszystkich użytkowników broni. Adrian Zandberg opowiada się za „ukróceniem procederu”, w przeciwieństwie do posła Konfederacji Krzysztofa Tuduja, który postuluje większy dostęp do broni. „Uważamy, że broni i strzelców w Polsce jest za mało” - mówi Tuduj.

Rząd zapowiada przegląd przepisów

Po dramatycznych wydarzeniach w Krakowie 7 listopada premier Donald Tusk zapowiedział dokładny przegląd przepisów regulujących dostęp do broni. Rząd ma wkrótce przedstawić wyniki audytu wraz z rekomendacjami dotyczącymi ewentualnych zmian.

O stanowisko w tej sprawie PAP zapytała posłów różnych ugrupowań - w rozmowach pojawił się przede wszystkim postulat uszczelnienia systemu, wprowadzenia regularnych badań dla wszystkich posiadaczy broni oraz ujednolicenia zasad jej przechowywania.

Obecnie pozwolenia na broń wydawane są m.in. do celów łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej. W zależności od celu, w jakim broń jest wykorzystywana, obowiązują jednak różne wymagania.

Tomasz Kostuś: Przepisy są sprzeczne

Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś, który sam zajmuje się strzelectwem sportowym, uważa, że polskie prawo dotyczące dostępu do broni jest niespójne.

Mogę bardzo łatwo udowodnić tezę, że dostęp do broni w Polsce jest bardzo utrudniony, a równie łatwo tezę przeciwstawną, że jest bardzo prosty. Wynika to z faktu, że w wielu przypadkach przepisy są sprzeczne - powiedział Kostuś PAP.

Jako przykład wskazał różnice w procedurach uzyskiwania pozwolenia na tę samą broń w zależności od celu jej posiadania.

Najbardziej popularną bronią krótką jest austriacki Glock 17 lub 19 na amunicję 9 mm, używany przez wiele służb policyjnych. Jeżeli będzie się pan starał u komendanta wojewódzkiego policji o wydanie pozwolenia na taką broń ze względu na bezpieczeństwo osobiste, to musi pan wykazać, że jest pan ponadprzeciętnie zagrożony. A i tak szansa, że dostanie pan takie pozwolenie, wynosi 1-2 proc. Państwo jest tu bardzo rygorystyczne - zwrócił uwagę poseł KO.

Jak dodał, zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku pozwolenia kolekcjonerskiego.

Ale ten sam Glock na taką samą amunicję 9 mm można dostać, będąc kolekcjonerem. Wystarczy zapisać się do klubu, wypełnić dokumenty, zrobić badania i w ciągu dwóch miesięcy można być jego posiadaczem. Potem na podstawie tego samego pozwolenia kolekcjonerskiego można otrzymać promesy także na zakup broni długiej, nawet do 30 sztuk broni, a także amunicji. Sprzeczność polega na tym, że tę samą broń można dostać szybko i łatwo, a zarazem bardzo trudno. A zależy tylko od tego, do jakiego celu jest kupowana - wyjaśnił Kostuś.

Poseł zwrócił również uwagę na specyfikę pozwoleń sportowych. Ich posiadacze muszą należeć do klubu strzeleckiego i co najmniej dwa razy w roku startować w zawodach w każdym rodzaju broni, na który mają pozwolenie.

Sam Kostuś jest członkiem klubu strzelectwa sportowego, uczestniczy w zawodach i posiada kilka sztuk broni, w tym karabin AR-15, którym posługiwał się sprawca zabójstwa w Krakowie. 90 procent tych, którzy są w klubach, jeżeli mają pozwolenie na broń długą, ma taką broń - wyjaśnił.

Badania co pięć lat dla wszystkich posiadaczy broni?

Zdaniem posła KO jedną z najważniejszych kwestii wymagających zmian są badania lekarskie i psychologiczne. Jak zaznaczył, osoby uprawiające strzelectwo sportowe przechodzą takie badania, ale tylko jednorazowo.

W strzelectwie sportowym jest jednak jakaś kontrola, natomiast jeśli chodzi o kolekcjonerkę, nie ma żadnej. Dlatego mniej boję się strzelców sportowych, a w zasadzie się ich nie boję, natomiast obawiam się kolekcjonerów - zaznaczył Kostuś.

Według niego obowiązek cyklicznych badań lekarskich i psychologicznych powinien dotyczyć wszystkich grup posiadających broń. Zaproponował, by odbywały się one co pięć lat, podobnie jak w Czechach.

Obecnie regularne badania są obowiązkowe w przypadku osób posiadających broń do ochrony osobistej. Nie obejmują natomiast w takim samym trybie myśliwych, sportowców i kolekcjonerów.

Narażę się myśliwym, ale te przepisy powinny być takie same dla posiadaczy broni dla wszystkich celów - podkreślił Kostuś.

Polityk KO przedstawił również inne propozycje. Jego zdaniem broń kolekcjonerska powinna być pozbawiona cech użytkowych albo nie powinno być możliwości kupowania do niej amunicji. Opowiedział się także za regularnymi kontrolami warunków przechowywania broni w domach, w tym sprawdzaniem, czy szafy pancerne mają certyfikat S1.

Uważam, że należy obecne przepisy uszczelnić, a także dostosować do prawa unijnego w zakresie znakowania broni, jej klasyfikacji i obrotu międzynarodowego - ocenił Kostuś. Na pewno też w debacie na temat nowych przepisów powinno uczestniczyć środowisko Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego - dodał.

Adrian Zandberg: To trzeba ukrócić

Za wprowadzeniem regularnych badań dla wszystkich posiadaczy broni opowiada się również lider Razem Adrian Zandberg. W rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że obecne przepisy pozwalają omijać obowiązki związane z okresową kontrolą stanu zdrowia.

Wystarczy udawać, że jest się sportowcem, żeby obejść procedurę i nie przechodzić regularnych badań. To samo dotyczy kolekcjonerów broni czy myśliwych - podkreślił.

Jego zdaniem konieczne jest wprowadzenie jednolitych zasad dla wszystkich użytkowników broni.

To trzeba ukrócić i wprowadzić obowiązek regularnych, cyklicznych badań lekarskich dla wszystkich użytkowników broni. To jest odpowiedzialność rządu, że tego nie ma, ponieważ od roku jest gotowy projekt ustawy, który został zapakowany do zamrażarki marszałka Czarzastego, czy mówiąc precyzyjnie do zamrażarki komisyjnej - powiedział Zandberg. Tchórzliwość rządu, który ustępuje przed lobby, powoduje, że tych przepisów wciąż nie ma - dodał.

Chodzi o poselski projekt ustawy o broni i amunicji, nad którym trwają prace w komisji. W ubiegłym tygodniu w Sejmie odbyło się również pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Prawo łowieckie. Jednym z jego założeń jest wprowadzenie obowiązku regularnych badań dla myśliwych.

Zandberg postuluje także zmianę zasad przechowywania broni. Uważa, że posiadanie dużej liczby karabinów w warunkach domowych nie powinno być standardem.

Nie widzę powodu, by móc trzymać w domu arsenał karabinów. Są kraje, które rozwiązują to w inny sposób. Jeśli ktoś naprawdę jest sportowcem, może ćwiczyć ten sport na strzelnicy i tam trzymać broń - ocenił poseł Razem.

Konfederacja: Więcej dostępu do broni

Inne podejście prezentuje Krzysztof Tuduj z Konfederacji, ugrupowania opowiadającego się za szerszym dostępem do broni. Polityk podkreśla, że jego środowisko chce zwiększenia liczby legalnych posiadaczy broni i rozwoju kultury strzeleckiej w Polsce.

Uważamy, że broni i strzelców w Polsce jest za mało, natomiast droga do poprawy tej sytuacji powinna być ewolucyjna - powiedział Tuduj PAP.

Poseł odniósł się również do głosów, które pojawiły się po wydarzeniach w Krakowie i które określił jako hoplofobiczne, czyli wyrażające niechęć do broni jako takiej. Jego zdaniem nie ma podstaw, by traktować sam dostęp do broni jako główną przyczynę tragedii w Krakowie. Wskazał natomiast na jakość przeprowadzonych badań psychologicznych sprawcy.

Tuduj zwrócił też uwagę na poziom umiejętności strzeleckich funkcjonariuszy służb.

Zasiadam we wszystkich komisjach związanych z bezpieczeństwem. Z tego, co wiem, jest problem z jakością rekrutów, zgłaszających się do służb. Ludzie ci niejednokrotnie nie mają żadnych umiejętności strzeleckich. Tymczasem gdybyśmy mieli w społeczeństwie więcej kontaktu z bronią, przekładałoby się na jakość służb - zwrócił uwagę. Gdyby ci interweniujący policjanci z Krakowa nie mieli bardzo dobrych umiejętności obsługi broni, mielibyśmy dużo większy dramat - dodał.

Konfederacja nie postuluje jednak, jak zaznaczył poseł, radykalnej liberalizacji przepisów. Tuduj uważa natomiast, że łatwiej niż obecnie powinno być uzyskać pozwolenie na broń do ochrony osobistej.

Uważam, że trzeba iść taką drogą jak kraje skandynawskie czy Szwajcaria. Ktoś, kto jest zdrowy psychicznie i daje rękojmię właściwego używania broni, powinien móc ją posiadać - ocenił.

Polityk zaproponował także rozważenie odejścia od obecnego podziału pozwoleń według celu posiadania broni.

Wszyscy legalni użytkownicy chcą, żeby osoby niewłaściwe nigdy broni do ręki nie dostały. My jako Konfederacja też tego chcemy - zapewnił Tuduj.

Co łączy propozycje posłów?

Wypowiedzi przedstawicieli KO, Razem i Konfederacji pokazują, że mimo różnic w podejściu do samego dostępu do broni istnieją obszary, w których ich stanowiska się zbliżają.

Najważniejsze kwestie podnoszone przez polityków to:

Regularne badania: objęcie obowiązkiem cyklicznych badań lekarskich i psychologicznych wszystkich posiadaczy broni.

Uszczelnienie przepisów: ograniczenie możliwości obchodzenia wymogów poprzez wybór określonego rodzaju pozwolenia.

Przechowywanie broni: wprowadzenie bardziej jednolitych zasad i kontroli warunków przechowywania.

Bezpieczeństwo: zapewnienie, że broń trafia wyłącznie do osób dających rękojmię odpowiedzialnego posługiwania się nią.

Różnice dotyczą przede wszystkim skali ograniczeń. Tomasz Kostuś i Adrian Zandberg opowiadają się za zaostrzeniem kontroli nad posiadaczami broni, w tym zmianami dotyczącymi przechowywania. Krzysztof Tuduj postuluje natomiast stopniowe poszerzanie dostępu do broni, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań dotyczących zdrowia i odpowiedzialności jej użytkowników.

Ostateczny kierunek zmian może być znany po zakończeniu zapowiedzianego przez premiera audytu przepisów. Rząd ma przedstawić jego wyniki i rekomendacje, które mogą stać się punktem wyjścia do dalszych prac legislacyjnych.