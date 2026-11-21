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Szef Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej (CAF) Patrice Motsepe ponownie zapewnił ubiegającego się o reelekcję Szwajcara Gianniego Infantino o poparciu tego kontynentu dla jego kandydatury w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Infantino potwierdził plan ponadtrzykrotnego zwiększenia dotacji dla stowarzyszeń członkowskich FIFA na całym świecie.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego CAF w Abudży w Nigerii Patrice Motsepe oświadczył, że CAF popiera Infantino i widzi go na czele piłkarskiej centrali na kolejne cztery lata.

W ciągu ostatnich pięciu lat (tyle kieruje CAF – przyp. red.) mojej pracy mogłem przekonać się o jego ogromnym zaangażowaniu. Gianni, masz nasze poparcie. Wspierają cię wszystkie 54 stowarzyszenia członkowskie CAF – zwrócił się Motsepe do obecnego na sali Infantino.

Infantino obiecuje pieniądze

Szef FIFA zapewnił, że jeśli dane mu będzie kontynuować misję, to nadal będzie traktował rozwój futbolu w Afryce jako jeden z głównych priorytetów.

Potwierdził też plan ponadtrzykrotnego zwiększenia dotacji dla stowarzyszeń członkowskich FIFA na całym świecie - z 8 do 25 milionów dolarów w cyklu czteroletnim.

Zmiana ma wejść w życie w styczniu, czyli trzy miesiące przed wyborami prezydenta FIFA, które odbędą się w połowie marca podczas Kongresu FIFA w Rabacie w Maroku. Przedstawiona przez Infantino w październiku propozycja w grudniu ma zostać zatwierdzona przez Radę FIFA.

Kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy w 2016 roku, każda federacja otrzymywała od FIFA 250 tysięcy dolarów rocznie, czyli milion dolarów w ciągu czterech lat, z przeznaczeniem na rozwój futbolu. Teraz, 10 lat później, otrzymacie 25 milionów dolarów na inwestycje. Będziemy też dążyć, by ta kwota była jeszcze wyższa. Pieniądze FIFA to wasze pieniądze - obiecał zgromadzony Infantino.

Ameryka Południowa za Infantino

W piątek poparcie dla dotychczasowego włodarza FIFA potwierdziła południowoamerykańska konfederacja (CONMEBOL). Stanowisko to poparło wszystkie 10 federacji członkowskich, z Brazylią i Argentyną na czele.

CONMEBOL podkreśliła, że docenia „przywództwo obecnego prezydenta FIFA oraz pozytywne zmiany w futbolu”, które zainicjował od momentu objęcia urzędu w 2016 roku.

Rywale z Francji i Japonii

W przeciwieństwie do lat 2019 i 2023, kiedy 56-letni Szwajcar włoskiego pochodzenia był jedynym kandydatem na tę funkcję, tym razem ma dwóch kontrkandydatów: Francuza Philippe'a Diallo, którego popiera UEFA, oraz Japończyka Kozo Tashimę.

Żeby wygrać wybory, kandydat będzie musiał zdobyć co najmniej 106 głosów. Każda z 211 federacji zrzeszonych w FIFA dysponuje jednym.

Po skandalu związanym z zarzuconym już planem sprzedaży udziałów i częściową prywatyzacją mistrzostw świata Infantino stracił poparcie kilku znaczących europejskich federacji, które krytykowały jego autokratyczny styl zarządzania. Otrzymał jednak wsparcie z innych kontynentów i jest zdecydowanym faworytem wyborów.