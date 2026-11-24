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Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało pięć osób podejrzanych o wyłudzanie bardzo silnych leków opioidowych na receptę i sprzedaż ich przez internet. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla dwóch z nich. Funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 2 tysiące tabletek oraz gotówkę i dokumentację związaną z tym przestępczym procederem.

Fałszywe recepty w kilku miastach

Śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury wykazało, że w aptekach w Poznaniu, a także w Bydgoszczy, Łodzi i Trójmieście, dochodziło do powtarzających się prób realizacji recept na te same leki opioidowe.

Recepty były wystawiane przez konkretnych lekarzy, ale przedstawiane przez różne osoby — jeden sprawca realizował kilkanaście recept na ten sam lek opioidowy z danymi różnych pacjentów - informuje st. post. Michał Pietraszko z CBZC.

Leki o silnym działaniu narkotycznym

Policjanci ustalili, że sprawców interesowały leki zawierające silnie uzależniającą substancję narkotyczną.

Środek na receptę, który kupowali, jest w warunkach leczniczych przeznaczony wyłącznie dla pacjentów z silną tolerancją na opioidy, w innym przypadku jedna tabletka może odurzyć kilka osób – wyjaśnia Pietraszko.

Według ustaleń śledczych, grupa miała zrealizować co najmniej kilkadziesiąt fałszywych recept, zdobywając w ten sposób niemal 10 tysięcy tabletek przeznaczonych do dalszej sprzedaży. Leki były oferowane w kraju za pośrednictwem platform komunikacji cyfrowej.

Podczas zatrzymań funkcjonariusze znaleźli prawie 2 tysiące tabletek, gotówkę oraz dokumentację związaną z wykupem leków i nośniki danych, które zostaną poddane szczegółowej analizie przez informatyków śledczych. Wśród zatrzymanych jest osoba podejrzewana o koordynowanie całej akcji.

Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące, a wobec pozostałych trzech zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Za tego typu przestępstwa grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.