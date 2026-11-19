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Wybory prezydenta FIFA coraz bliżej. 18 marca w Rabacie obecny szef światowej federacji Gianni Infantino zmierzy się z dwoma rywalami – Francuzem Philippe’m Diallo oraz Japończykiem Kozo Tashimą. Kto stanie na czele najważniejszej organizacji piłkarskiej globu?

Międzynarodowa Federacja Piłkarska oficjalnie potwierdziła: w marcowych wyborach na stanowisko prezydenta FIFA wystartuje trzech kandydatów. Oprócz obecnego prezydenta Gianniego Infantino, o fotel szefa światowej piłki powalczą także Francuz Philippe Diallo oraz Japończyk Kozo Tashima. Termin zgłaszania kandydatur minął w nocy ze środy na czwartek, a wybory odbędą się już 18 marca w marokańskim Rabacie.

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Komisja wyborcza zdecyduje, kto powalczy o głosy

Jak poinformowała FIFA w oficjalnym komunikacie, wszystkie zgłoszone kandydatury zostały przekazane do komisji wyborczej, która ma czas do 18 lutego na weryfikację i ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów. Każdy z nich musi przejść tzw. „integrity check”, czyli sprawdzenie pod kątem wymogów formalnych i uczciwości. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie.

Kim są rywale Infantino?

Philippe Diallo, 63-letni szef Francuskiej Federacji Piłkarskiej, może liczyć na poparcie UEFA. Z kolei Kozo Tashima, honorowy prezes japońskiego związku i członek Rady FIFA, wkrótce skończy 69 lat i jest jednym z najbardziej doświadczonych działaczy w Azji. Wśród kandydatów zabrakło Szwajcara Ramona Vegi, który jeszcze niedawno zapowiadał swój start.

Gianni Infantino, prezydent FIFA od 2016 roku, ubiega się o czwartą kadencję. Ostatnie miesiące nie były dla niego łatwe – musiał mierzyć się z ostrą krytyką dotyczącą planów sprzedaży części praw do mistrzostw świata prywatnym inwestorom. Po wycofaniu się z kontrowersyjnego pomysłu i publicznych przeprosinach, Infantino zapewnia, że ma wystarczające poparcie federacji z całego świata, by pozostać na stanowisku.