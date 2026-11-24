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Amerykańskie służby badają serię cyberataków na około 50 statków transportujących surowce energetyczne. Głównymi podejrzanymi są Iran i Rosja. Ataki wywołały niepokój wśród armatorów i mogą zagrozić bezpieczeństwu kluczowych szlaków morskich.

Według informacji ujawnionych przez „Wall Street Journal” nawet 50 statków przewożących ropę naftową, skroplony gaz, produkty chemiczne i inne niebezpieczne substancje mogło paść ofiarą zmasowanych cyberataków. Amerykańscy urzędnicy nie wykluczają, że za atakami stoją hakerzy powiązani z Iranem, choć pod lupą śledczych znalazła się także Rosja.

Były szef Mosadu wzywa do wojny z Iranem. W Izraelu spór o skalę zagrożenia Były szef Mosadu Dawid Barnea wezwał w poniedziałek do jak najszybszego rozpoczęcia kolejnej wojny z Iranem, gdy tylko pozwolą na to warunki. O zagrożeniu dla Izraela alarmuje też premier Benjamin Netanjahu, ale zupełnie inaczej sytuację państwa…

W niektórych przypadkach załogi statków otrzymały bezpośrednie groźby – ostrzegano je przed podłożeniem bomb i sugerowano możliwość wysadzenia jednostek w powietrze. Eksperci podkreślają, że naruszenie zintegrowanych systemów pokładowych może doprowadzić do katastrofalnych skutków: eksplozji, kolizji czy wycieku ropy.

Groźby i panika na pokładach

Część załóg nie była nawet świadoma, że ich statki padły ofiarą cyberataków. W innych przypadkach marynarze otrzymywali bezpośrednie wiadomości z pogróżkami na telefony komórkowe – zarówno po angielsku, jak i w języku farsi. „Zdradzieckie statki spłoną w piekle”, „Nie ma zawieszenia broni” czy „Będziemy was ścigać na całym świecie” – takie treści miały wywołać strach i zniechęcić armatorów do przewozu amerykańskich towarów.

Amerykańska straż przybrzeżna już wysłała zespoły ds. cyberbezpieczeństwa na pokład co najmniej czterech statków zmierzających do USA. Dzięki szybkiej reakcji udało się zneutralizować zagrożenia i umożliwić bezpieczne wejście jednostek do portów.

Luka w zabezpieczeniach i śledztwo na szeroką skalę

Śledczy ustalili, że sprawcy ataków wykorzystali lukę w zabezpieczeniach popularnych w branży morskiej routerów firmy Fortinet. To właśnie ten element infrastruktury IT okazał się najsłabszym ogniwem.

Pierwsze doniesienia o atakach pojawiły się na irańskich i rosyjskich stronach internetowych oraz w komunikatorze Telegram. Część publikacji łączyła cyberataki z napięciami na linii USA-Iran, próbując podważyć wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako partnera w sektorze energetycznym.

Kto stoi za atakami? Iran, Rosja czy ktoś inny?

Mimo licznych poszlak, amerykańskie służby nie przedstawiły jeszcze twardych dowodów na udział Iranu w cyberatakach. Według przedstawicieli administracji Donalda Trumpa śledztwo wciąż trwa, a ostateczne wnioski nie zostały jeszcze wyciągnięte.