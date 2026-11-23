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Tyson Fury powiedział, że po zdobyciu w 2015 roku tytułu mistrza świata wagi ciężkiej, gdy pokonał Władimira Kliczkę, usłyszał diagnozę schizofrenii. Brytyjski bokser zdradza, że zmagał się też z chorobą afektywną dwubiegunową, depresją i silnymi stanami lękowymi.

Najnowsze doniesienia dotyczące popularnego sportowca opisał portal BBC.

W dokumencie, który Netflix opublikuje w piątek, Fury oraz jego żona Paris opowiadają o trudnym okresie po sportowym sukcesie. Pięściarz trafił do szpitala w czerwcu 2016 roku z podejrzeniem zawału serca.

Słowami nie da się opisać ciemności, w której wtedy byłem. To było jak otchłań piekielna – mówi pięściarz.

Fury wspomina, że lęk całkowicie go paraliżował. Po konsultacji psychiatrycznej usłyszał diagnozę obejmującą m.in. depresję, zaburzenia lękowe i chorobę afektywną dwubiegunową.

Głosy i problemy z uzależnieniami

Bokser relacjonuje, że słyszał głosy, które miały grozić jemu i jego rodzinie. W szpitalu był przekonany, że komunikaty z radia są skierowane bezpośrednio do niego. Prosił żonę, by zabrała go z placówki, ponieważ obawiał się „iluminatów”.

Po zwycięstwie nad Kliczką Fury przytył, a także miał problemy z alkoholem i narkotykami.

Było tak źle, że słyszałem głosy w swojej głowie. Nie mogłem normalnie z kimś rozmawiać, bo cały czas coś słyszałem – wskazuje.

Jak mówi, przez lata nie potrafił znaleźć właściwego wsparcia. Czuł, że potrzebuje profesjonalnej pomocy lub terapii odwykowej.

Po opuszczeniu szpitala potwierdzono u niego rozpoznanie schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Schizofrenia należy do zaburzeń psychotycznych; może wiązać się m.in. z halucynacjami, urojeniami oraz zaburzeniami myślenia. Charakterystyczne dla choroby afektywnej dwubiegunowej są z kolei skrajne wahania nastroju.

Moment przełomowy i powrót na ring

Fury za punkt zwrotny uważa wieczór halloweenowy w 2017 roku. Wyszedłem na miasto i wstydziłem się tego, jak wyglądam. Byłem zapuszczonym, otyłym facetem, ubranym w świecący w ciemności kostium szkieletu, z maską zakrywającą twarz. Rozejrzałem się, zobaczyłem wokół młodych ludzi i pomyślałem: Miałem świat w garści, a wszystko zmarnowałem. Teraz jestem tylko otyłym człowiekiem uzależnionym od alkoholu – wspomina.

Jak pisze BBC, to doświadczenie miało skłonić Fury’ego do skupienia się na rodzinie i powrotu do treningów. Trzy lata później Brytyjczyk ponownie zdobył mistrzowski pas, wygrywając walkę z Deontay'em Wilderem.

Tyson Fury przygotowuje się teraz do długo wyczekiwanego pojedynku z Anthonym Joshuą. Walka dwóch brytyjskich pięściarzy wagi ciężkiej odbędzie się 11 grudnia w Cardiff i będzie transmitowana na żywo przez Netflix.