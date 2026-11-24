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Pożar w centrum Bolesławia, niedaleko Olkusza w woj. małopolskim. W nocy w jednej z kamienic przy ul. Głównej prawdopodobnie eksplodowała butla z gazem. Dwie osoby zostały ranne.

Ponad 40 strażaków w akcji

Pożar objął klatkę schodową i poddasze jednej z kamienic przy ulicy Głównej, gdzie prawdopodobnie eksplodowała butla z gazem. Na miejscu działało 11 zastępów straży pożarnej, w sumie 43 strażaków – przekazał w rozmowie z RMF FM oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Olkuszu kpt. Michał Bielach.

Ewakuowane na miejscu przez strażaków zostały w sumie 33 osoby. Pożar został ugaszony. Spaleniu uległo jedno z mieszkań w tym budynku wielorodzinnym. Jedna część została odłączona z użytkowania – jedna klatka – mówił kpt. Bielach.

Część mieszkańców mogła wrócić do domów

Jak przekazał rzecznik olkuskiej straży pożarnej, do pozostałych trzech klatek wpuszczono mieszkańców, którzy chcieli wrócić do swoich domów. Uprzednio służby sprawdziły jednak mieszkania pod kątem stężenia gazów niebezpiecznych.

Kontrola nadzoru budowlanego wykazała, że budynek nie grozi zawaleniem. Teren pożaru oddany został policji – dokładne oględziny miejsca zdarzenia mają się odbyć nad ranem.