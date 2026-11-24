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Po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski poinformował, że do dyspozycji Polski będzie jeden samolot wczesnego ostrzegania AWACS. Zapewniał o solidarności wszystkich sojuszników z Polską i zapowiadał, że rozważane są kolejne propozycje wsparcia obrony, w tym dotyczące samolotów bojowych. To nie wystarcza - pisze w swojej analizie korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

Nie wystarczy więcej sprzętu

Problem Polski nie sprowadza się wyłącznie do brakującego sprzętu. Z moich rozmów wynika, że nie funkcjonuje jeszcze w pełni cały system reagowania – od rozpoznania i procedur dowodzenia, przez przygotowanie pilotów, po zasady użycia uzbrojenia i odpowiedzialność państwa za skutki operacji.

Wczorajsze spotkanie w NATO nie rozwiązuje większości problemów. AWACS, który nie będzie nawet stacjonować na stałe w Polsce, nie zastąpi jasnych procedur i decyzji o użyciu uzbrojenia. Więcej sprzętu nie oznacza automatycznie skuteczniejszej obrony, jeśli nie wiadomo, kto i w jakim momencie ma podjąć decyzję o zestrzeleniu rosyjskiej rakiety.

Polska musi mieć jasne procedury zestrzeliwania takich obiektów, odpowiednio przygotowanych pilotów i przede wszystkim decyzje polityczne, które pozwolą wojsku działać bez wahania. Nie można zostawiać pilotów samych z odpowiedzialnością za decyzję, której skutki mogą być niekiedy tragiczne.

Chodzi między innymi o ryzyko, że szczątki zestrzelonego pocisku spadną na domy, gospodarstwa czy inne zabudowania. Kto bierze odpowiedzialność za taką decyzję i jej konsekwencje? Pilot musi mieć nie tylko odpowiednie uprawnienia, ale również pewność, że państwo stanie za nim, jeśli podczas wykonywania rozkazu dojdzie do niezamierzonych szkód.

Potrzebne są także ćwiczenia w rzeczywistych warunkach, w tym w nocy, oraz sprawdzenie, czy procedury pozwalają na odpowiednio szybką reakcję.

„Jest konieczność adekwatnej odpowiedzi Rosji”. Wiceszef MON po nadzwyczajnym szczycie NATO „Wszyscy ambasadorzy wyrażali solidarność z nami w obliczu tych rosyjskich prowokacji. Mieli świadomość, że ten piątkowy atak nie był odizolowany, że to jest część większej całości, część eskalacji rosyjskiej wobec NATO. To oznacza - i to zdanie…

Polska nadal funkcjonuje jak państwo w czasie pokoju

Jednym z największych problemów jest to, że Polska nadal funkcjonuje tak, jakby obowiązywały normalne, pokojowe warunki. Tymczasem powinna dostosować swoje procedury do rzeczywistości, w której rosyjskie rakiety mogą regularnie naruszać jej przestrzeń powietrzną. Chodzi o zmiany legislacyjne, nowe zasady użycia uzbrojenia, lepsze przygotowanie pilotów i przesunięcie części środków obrony bliżej granicy.

Zalewski, pytany przeze mnie o tę kwestię, twierdził, że Polska zmieniła już własne regulacje dotyczące zestrzeliwania niebezpiecznych obiektów. Pilot może uzyskać autoryzację Dowództwa Obrony Powietrznej na użycie uzbrojenia. Pytanie brzmi: dlaczego więc nie zestrzeliwujemy tych rakiet? Wiceminister przyznał natomiast, że NATO nadal utrzymuje procedury dostosowane do warunków pokoju. Ich dostosowanie do nowych zagrożeń jest - jak to określił - „przedmiotem rozważań”. Co tam więc robili piloci Gripenów, którzy nie mieli uprawnień do zestrzeliwania tych rakiet?

Kiepskim pocieszeniem jest fakt, że NATO-wski system obrony zidentyfikował właśnie luki we wszystkich potrzebnych zdolnościach. Dowódca sił NATO w Europie przedstawił już państwom członkowskim listę brakujących możliwości wojskowych. I podobno mają one zostać uzupełnione w najbliższych miesiącach.

Przestrzeń powietrzna Polski naruszona przez rosyjski bezzałogowiec Polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez bezzałogowy statek powietrzny. Doszło do tego w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę - taką informację podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie zapadła zgoda na zestrzelenie…

Czy będziemy zestrzeliwać rosyjskie rakiety nad Ukrainą?

Wiceminister Zalewski słusznie powiedział, że „Rosjanie w relacjach z NATO posunęli się wyżej na drabinie eskalacyjnej” i że „to oznacza konieczność adekwatnej odpowiedzi”. Problem w tym, że wczoraj w Kwaterze Głównej NATO takiej odpowiedzi nie usłyszeliśmy.

Polska powinna poważnie rozważyć możliwość przechwytywania rosyjskich rakiet jeszcze nad ukraińskim terytorium, zanim dotrą do polskiej granicy. To jednak rozwiązanie o poważnych konsekwencjach politycznych i wojskowych, które wymagałoby uzgodnień z Ukrainą i sojusznikami. Co się jeszcze musi wydarzyć, żeby zmieniono decyzje w sprawie reakcji na rosyjskie rakiety?

O tę możliwość pytałam również Pawła Zalewskiego po spotkaniu NATO. Wiceminister nie chciał jednak ujawnić, czy zestrzeliwanie rakiet jeszcze nad Ukrainą było przedmiotem konkretnych rozmów. Nie komentuję tego – odpowiedział. Trudno sobie jednak wyobrazić, żeby taka kwestia nie pojawiła się w rozmowach. To jeden z najważniejszych obecnie tematów dotyczących skuteczniejszej ochrony Polski.

Nie można bez końca tłumaczyć braku zdecydowanych działań obawą przed eskalacją z Rosją. Polska powinna domagać się od NATO nie tylko deklaracji solidarności, ale także konkretnych zdolności i odpowiedzi na pytanie, jak sojusz zareaguje, jeśli kolejny rosyjski pocisk wtargnie w polską przestrzeń i jaka będzie reakcja NATO, gdyby spowodował ofiary wśród polskich cywilów. Wydaje się, że wiele granic, które dla zachodnich partnerów były nieprzekraczalne, już zostało przesuniętych. Na początku wojny słyszałam obawy, że przekazywanie broni Ukrainie może wciągnąć Zachód we wojnę. Dzisiaj to wydaje się absurdalne.

Jakie wsparcie dostaniemy od sojuszników? Zapytamy Pawła Zalewskiego 20 listopada nad ranem, w czasie ataku powietrznego Rosji na Ukrainę, doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Trzy rosyjskie rakiety spadły na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny. W poniedziałek 23 listopada Polska zwołała nadzwyczajne…

Nie czekać na kolejną tragedię

Trzeba przestać udawać, że obecny system jest wystarczający. Polska musi przeprowadzić całościowy przegląd systemu obrony. Musi przeanalizować swoje możliwości: od decyzji politycznych i zasad użycia siły, przez procedury dowodzenia, po uzbrojenie i szkolenie pilotów. Nie można też unikać odpowiedzi na pytanie, jak daleko państwo jest gotowe posunąć się w obronie własnego terytorium.

Rosja może ponawiać prowokacje, a kolejny pocisk może znaleźć się nad polskim terytorium. Dlatego nie wystarczy zapewniać o solidarności NATO i zapowiadać kolejnych AWACS-ów. Polska potrzebuje sprawnego, przećwiczonego systemu reagowania, w którym każdy wie, kiedy i na jakich zasadach ma działać.

Bo Polska musi być przygotowana nie tylko na odstraszanie Rosji, ale również na sytuację, w której odstraszanie zawiedzie.