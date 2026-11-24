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To nie żart. Kierowca w Rzymie traci średnio 35 minut dziennie na znalezienie miejsca parkingowego. To prawie 12 godzin miesięcznie kręcenia się po ulicach - komentuje „La Repubblica”.

Amerykańska firma technologiczna INRIX, zajmująca się analizą danych na temat mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieściła Wieczne Miasto na 98 miejscu w liczącym w sumie 121 miast rankingu dotyczącym łatwości parkowania i dostępności miejsc.

Rzym jest miastem wielu sprzeczności, także jeśli chodzi o parkowanie - tak dane te podsumował dziennik „La Repubblica”.

Polowanie na miejsce parkingowe

Jak zaznaczyła gazeta, „znalezienie wolnego miejsca jest trudne, ale zostawienie tam samochodu kosztuje zdecydowanie mniej niż w wielu innych zagranicznych metropoliach”.

Odnotowano na podstawie analiz, że w dni powszednie między południem a godziną 14 szansa na znalezienie wolnego miejsca we włoskiej stolicy wynosi 29 procent. Nieco lepiej jest w wieczory w dni robocze, kiedy wskaźnik ten rośnie do 42 procent. W weekendy dostępność miejsc parkingowych wzrasta do 41 procent.

„Krótko mówiąc, nawet wtedy, gdy ruch uliczny zdaje się dawać chwilę wytchnienia, polowanie na miejsce parkingowe pozostaje jednym z najpopularniejszych sportów wśród Rzymian” - stwierdził włoski dziennik.

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Trudno znaleźć miejsce, ale jest tanio

Za zaskakujące gazeta uznała to, że w klasyfikacji 120 miast na świecie z najniższymi opłatami za parkowanie Rzym jest na 19. miejscu. Średnia cena za parking między godziną 12 a 14 w dni powszednie wynosi 1,05 euro za godzinę, czyli kilka razy mniej niż w wielu innych europejskich miastach. Dość tanie są także garaże: średnia opłata wynosi około 3 euro za godzinę.

Prawdziwą ceną, jaką płacą rzymscy kierowcy, jest stracony czas: średnio 35 minut dziennie na poszukiwanie miejsca parkingowego. To prawie 12 godzin miesięcznie kręcenia się po ulicach - dodała „La Repubblica”.

Według najnowszego raportu firmy INRIX miastem, w którego centrum najłatwiej o miejsce do zaparkowania, jest amerykańskie Colorado Springs.