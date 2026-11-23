RMF24

Robert Lewandowski znów na ustach kibiców za oceanem. Polski napastnik zdobył swoją dziesiątą bramkę w sezonie MLS, ale jego Chicago Fire przegrało na własnym stadionie z Charlotte FC 1:2 w pierwszym meczu fazy play-off Konferencji Wschodniej. O awansie zdecyduje rewanż w Charlotte już w najbliższą sobotę.

38-letni kapitan reprezentacji Polski rozegrał pełne 90 minut na SeatGeek Stadium w Bridgeview. To nietypowe miejsce dla Fire, którzy zwykle grają na Soldier Field, ale tym razem musieli ustąpić miejsca futbolistom amerykańskim z NFL. Atmosfera była gorąca, a stawka meczu – ogromna.

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Pierwsza połowa nie przyniosła bramek, ale po przerwie emocje sięgnęły zenitu. Goście z Charlotte wyszli na prowadzenie po trafieniu izraelskiego napastnika Liela Abady. Chicago nie zamierzało się jednak poddawać.

Gol Lewandowskiego dał nadzieję

W 68. minucie do akcji wkroczył Robert Lewandowski. Po precyzyjnym dośrodkowaniu Duńczyka Philipa Zinckernagela i zagraniu Jonathana Deana, „Lewy” wyskoczył zza pleców obrońcy i potężnym strzałem głową umieścił piłkę w siatce. To już dziesiąte trafienie Polaka w tym sezonie MLS, licząc także fazę zasadniczą. Kibice Fire mieli nadzieję, że to początek odwrócenia losów spotkania.

Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, w doliczonym czasie gry sędzia po długiej analizie VAR podyktował rzut karny dla Charlotte FC. Wszystko przez niefortunne zagranie ręką Jacka Elliotta. Bramkarz Fire, Josh Cohen, który pojawił się na boisku zaledwie kilka minut wcześniej, obronił pierwszy strzał Pepa Biela, ale przy dobitce Hiszpana był już bez szans. To był cios, po którym gospodarze nie zdołali się podnieść.

Walka o wszystko w rewanżu

Chicago Fire, które zakończyło sezon zasadniczy na czwartej pozycji z dorobkiem 55 punktów, musi teraz wygrać w Charlotte, by przedłużyć swoje szanse na awans. Rywalizacja w tej fazie play-off toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz już w sobotę, 28 listopada.