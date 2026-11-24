RMF24

Mieszkańcy wyspy Ulleungdo wezwani do ewakuacji, poderwane myśliwce F-15K – tak południowokoreańska armia zareagowała na wejście kilku rosyjskich samolotów do jej strefy identyfikacji obrony powietrznej (KADIZ) nad Morzem Japońskim.

Zamieszanie na wyspie

„Dziś rano kilka rosyjskich samolotów wojskowych wleciało w Koreańską Strefę Identyfikacji Obrony Powietrznej (KADIZ) nad Morzem Wschodnim (Morzem Japońskim – red.) i zbliżyło się do wyspy Ulleungdo” – poinformowało Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS). Wojsko zaznaczyło, że rosyjskie jednostki zostały wykryte jeszcze przed ich wejściem do KADIZ. Armia poderwała myśliwce sił powietrznych, by podjąć „manewry taktyczne” na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. JCS podkreśliło, że przestrzeń powietrzna kraju nie została naruszona.

Do mieszkańców wyspy Ulleungdo trafił alert. Wezwano ich do schronienia się w budynkach lub pod ziemią. Został on odwołany po kilku minutach. Jak podaje agencja Yonhap w komunikacie odwołującym alarm, wysłanym przez władze prowincji Gyeongsang Północny, błędnie wskazano na „podejrzane obiekty północnokoreańskie”, co wywołało zamieszanie.

Rosja nie uznaje południowokoreańskiej ADIZ

Wtargnięcia rosyjskich samolotów do strefy KADIZ zdarzają się regularnie – podobny incydent miał miejsce tydzień wcześniej. Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej jest jednak sytuacją wyjątkową – podkreśla południowokoreańska agencja.

Strefa identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) to obszar wyznaczony w celu wczesnego wykrywania obcych samolotów wojskowych zbliżających się do granic państwa. ADIZ nie jest tożsama z suwerenną przestrzenią powietrzną. Wlot w tę strefę nie łamie prawa międzynarodowego. Międzynarodowym zwyczajem jest jednak wcześniejsze zgłaszanie planu lotu władzom danego kraju.

Moskwa nie uznaje jednak południowokoreańskiej ADIZ. Twierdzi, że nie ma ona podstaw w prawie międzynarodowym, i odmawia Seulowi prawa do kontroli w tej strefie.