RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W nocy przestrzeń powietrzna Polski została naruszona przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny. Według wiceszefa MON dron przebywał bardzo krótko nad naszym krajem. „Był obserwowany od samego początku. Rozmawiałem z DORSZ i siły zbrojne nie podjęły decyzji o zestrzeleniu, dlatego, że nie chciały ryzykować strat, szkód po stronie cywilnej” – przyznał Paweł Zalewski w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. „Trudno wyobrażać sobie, że był to przypadek, zakładamy, że to było intencjonalne działanie” – dodał.

Podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę w polską przestrzeń powietrzną wtargnął rosyjski dron - taką informację podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie zapadła zgoda na zestrzelenie obiektu. Bezzałogowiec wleciał w polską przestrzeń w okolicy Dorohuska. Według źródeł PAP był wyposażony w aparaturę obserwacyjną – m.in. kamery – i jego zadaniem było najprawdopodobniej prowadzenie rozpoznania.

Przestrzeń powietrzna Polski naruszona przez rosyjski bezzałogowiec Polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez bezzałogowy statek powietrzny. Doszło do tego w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę - taką informację podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie zapadła zgoda na zestrzelenie…

Dron był obserwowany, ale ze względu na ryzyko szkód po stronie cywilnej siły zbrojne takiej decyzji nie podjęły - przyznał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.

Wiceszef MON o incydencie z dronem: Zakładamy, że to było intencjonalne działanie Czas: 19:22

Gdyby stanowił jakiekolwiek zagrożenie, to oczywiście byłby zestrzelony, ale wojsko podjęło decyzję, obawiając się właśnie, że w tym momencie, w którym on jeszcze znajdował się na terenie Polski, ta analiza ryzyka byłaby niekorzystna z punktu widzenia szkód, które by wywołał. Takiej decyzji nie podjęto - zaznaczył Zalewski.

On był śledzony, jego lot był kontrolowany - podkreślił wiceszef MON.

Traktujemy te drony jako drony uderzeniowe. Tego typu drony mają zainstalowane kamery, które pozwalają w oparciu o analizę topograficzną tymi dronami sterować, ale to są drony uderzeniowe, mają takie zdolności - wyjaśnił Zalewski. Nie wiemy, czy był uzbrojony, czy to był wabik - dodał.

Wszystko, co wlatuje w polską przestrzeń, traktujemy jako zagrożenie - podkreślił.

Samolot AWACS

Po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski poinformował, że do dyspozycji Polski będzie jeden samolot wczesnego ostrzegania AWACS.

Dodatkowy AWACS i kolejne obietnice nie wystarczą. Trzeba zmienić sposób reagowania na rosyjskie rakiety Po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski poinformował, że do dyspozycji Polski będzie jeden samolot wczesnego ostrzegania AWACS. Zapewniał o solidarności wszystkich sojuszników z Polską i…

To jest potwierdzona informacja, którą wstępnie uzyskał w rozmowach pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz - powiedział gość Piotra Salaka.

To będzie samolot, który będzie służył nad Polską, ale tak naprawdę będzie obejmował swoim rozpoznaniem znacznie szerszy obszar - wyjaśnił Zalewski.