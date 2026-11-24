Podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę w polską przestrzeń powietrzną wtargnął rosyjski dron - taką informację podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie zapadła zgoda na zestrzelenie obiektu. Bezzałogowiec wleciał w polską przestrzeń w okolicy Dorohuska. Według źródeł PAP był wyposażony w aparaturę obserwacyjną – m.in. kamery – i jego zadaniem było najprawdopodobniej prowadzenie rozpoznania.
Dron był obserwowany, ale ze względu na ryzyko szkód po stronie cywilnej siły zbrojne takiej decyzji nie podjęły - przyznał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.
Gdyby stanowił jakiekolwiek zagrożenie, to oczywiście byłby zestrzelony, ale wojsko podjęło decyzję, obawiając się właśnie, że w tym momencie, w którym on jeszcze znajdował się na terenie Polski, ta analiza ryzyka byłaby niekorzystna z punktu widzenia szkód, które by wywołał. Takiej decyzji nie podjęto - zaznaczył Zalewski.
On był śledzony, jego lot był kontrolowany - podkreślił wiceszef MON.
Traktujemy te drony jako drony uderzeniowe. Tego typu drony mają zainstalowane kamery, które pozwalają w oparciu o analizę topograficzną tymi dronami sterować, ale to są drony uderzeniowe, mają takie zdolności - wyjaśnił Zalewski. Nie wiemy, czy był uzbrojony, czy to był wabik - dodał.
Wszystko, co wlatuje w polską przestrzeń, traktujemy jako zagrożenie - podkreślił.
Samolot AWACS
Po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski poinformował, że do dyspozycji Polski będzie jeden samolot wczesnego ostrzegania AWACS.
To jest potwierdzona informacja, którą wstępnie uzyskał w rozmowach pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz - powiedział gość Piotra Salaka.
To będzie samolot, który będzie służył nad Polską, ale tak naprawdę będzie obejmował swoim rozpoznaniem znacznie szerszy obszar - wyjaśnił Zalewski.