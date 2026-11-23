RMF24

Ruszyła 48. edycja Pucharu Świata w skokach narciarskich. Skoczkowie swoje zmagania zaczęli od norweskiego Lillehammer, ale impreza nie ominie również Polski. W dniach 4-6 grudnia konkursy odbędą się w Wiśle. Ile kosztują bilety i jak wydarzenie wpłynie na branżę turystyczną?

PŚ w skokach narciarskich w Wiśle w 2024 roku (fot. Lukasz Kalinowski)

PŚ w skokach narciarskich w Wiśle w 2024 roku (fot. Lukasz Kalinowski) / East News

W dniach 4-6 grudnia 2026 roku na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince (HS134) ponownie zobaczymy czołowych zawodników z całego świata.

Trzydniowe wydarzenie przyciągnie do Wisły zarówno skoczków i ich sztaby szkoleniowe, jak i kibiców, którzy będą mogli śledzić rywalizację bezpośrednio z trybun. Sprzedaż wejściówek na wiślańskie zawody już trwa.

Kalendarz konkursu w Wiśle

Zawody w Wiśle odbędą się w dniach 4-6 grudnia.

4 grudnia (piątek) - kwalifikacje - godz. 18:00,

5 grudnia (sobota) - konkurs indywidualny - godz. 16:00.

6 grudnia (niedziela) – kwalifikacje – godz. 14:00, konkurs indywidualny – godz. 15:40.

Sprzedaż biletów trwa

Wejściówki na poszczególne wydarzenia można nabyć przez internet. Do kupienia są nie tylko bilety na poszczególne wydarzenia, ale również dwudniowe karnety. Cena biletu zależy od rodzaju wybranego miejsca.

Bilety na piątkowe kwalifikacje zaczynają się od 74,90 zł – to najtańsze możliwe wejściówki do zdobycia. Z kolei, żeby z trybun zobaczyć konkurs indywidualny w sobotę trzeba zapłacić co najmniej 138,90 zł. Wstęp na niedzielne wydarzenia kosztuje natomiast minimum 106,90 zł.

Najdroższy jest dwudniowy karnet – na sobotę i niedzielę. Wstęp zaczyna się od 479,90 zł.

Oblężenie turystyczne w Wiśle?

Imprezy sportowe różnego rodzaju przyciągają w dane miejsce również turystów. Nie inaczej jest z Wisłą. Choć do sportowych zmagań zostały jeszcze niemal dwa tygodnie, to już teraz warto zarezerwować nocleg.

Jak wynika z danych popularnych platform internetowych do rezerwacji noclegów, wolnych miejsc w hotelach czy pensjonatach jest jeszcze całkiem sporo. Cena pobytu zależy oczywiście od lokalizacji, standardu obiektu oraz warunków samej rezerwacji. Hotele stosują dynamiczne wyceny, więc stawki mogą zmieniać się z dnia na dzień. Co więcej, zawody Pucharu Świata bez dwóch zdań są czynnikiem podnoszącym ceny.

W pensjonatach z łatwością znajdziemy pokój dla dwóch osób dorosłych w przedziale cenowym 300-600 zł za noc. W takich obiektach nie znajdziemy raczej szczególnych udogodnień jak basen, restauracja czy spa, jednak wiele z nich oferuje nocleg wraz ze śniadaniem.

Jeżeli jednak zależy nam na wysokim standardzie i kilku dodatkowych opcjach, trzeba się przygotować na znacznie wyższe ceny – w okolicach nawet 800-1000 zł za noc.