Życzenia dla Polaków z okazji Narodowego Święta Niepodległości płyną z różnych części świata. Okolicznościowe wpisy zamieścili m.in. prezydenci Litwy i Łotwy. Co może zaskakiwać, gratulacje w swoim stylu złożył też białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka.

Marsz Niepodległości 2025 we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs opublikował we wtorek na X życzenia skierowane do Polaków z okazji Narodowego Święta Niepodległości. "Serdeczne gratulacje dla prezydenta Karola Nawrockiego oraz naszych polskich przyjaciół i sojuszników obchodzących Narodowe Święto Niepodległości" - czytamy we wpisie. "Łotwa ceni naszą przyjaźń oraz więzy, które związaliśmy walcząc za naszą wolność, a teraz ją chroniąc" - dodał Rinkeviczs.

W odpowiedzi na ten wpis, prezydent Karol Nawrocki podziękował za życzliwe słowa. Zapewnił także, że Polska i Łotwa wspólnie i stanowczo stoją na stanowisku obrony wolności.

Życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości złożył także prezydent Litwy Gitanas Nauseda. "Nasze narody stoją ramię w ramię od wieków, zjednoczone przez wspólną historię, odwagę i przyjaźń. Dzisiaj, jako bliscy sąsiedzi, partnerzy i sojusznicy w Unii Europejskiej i NATO kontynuujemy wzmacnianie bezpieczeństwa, dobrobytu i jedności w naszym regionie" - zaznaczył.

W imieniu Donalda Trumpa życzenia Polakom złożył też ambasador USA w naszym kraju Tom Rose. "W imieniu Prezydenta Trumpa składamy narodowi polskiemu najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Niepodległości! Ameryka oddaje hołd Waszej historii, bohaterom i niezłomnemu przywiązaniu do wolności" - zaznaczył.

Białoruski dyktator i jego gratulacje

Alaksandr Łukaszenka złożył gratulacje narodowi polskiemu / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Są też niespodziewane gratulacje z Białorusi. Na stronach internetowych kancelarii Aleksandra Łukaszenki zamieszczono tekst jego wystąpienia. Mowa w nim o trudnych czasach, w których "wartości suwerenności państwowej i wolności narodu, stają się szczególnie namacalne".

Łukaszenka przestrzega też Polskę przed zamykaniem granic. "Dobre sąsiedztwo to nasz bezcenny dar, którego w żadnym wypadku nie powinniśmy ryzykować, zamykając granice i narażając bezpieczeństwo narodowe" - napisano. Są też życzenia "zgody, pogodnego nieba i wiary w przyszłość".

Jest co świętować

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.