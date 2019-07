Uniewinnienie przez Sąd Najwyższy Arkadiusza Kraski stoi pod znakiem zapytania - pisze Onet. Jak informuje portal, Prokuratura Regionalna w Szczecinie, która jeszcze niedawno domagała się wznowienia postępowania i uniewinnienia Kraski, zmieniła swoje stanowisko.

Arkadiusz Kraska po wyjściu z aresztu / Marcin Bielecki / PAP

Do Sądu Najwyższego wpłynął właśnie wniosek, aby sprawa podwójnego zabójstwa sprzed dwudziestu lat wróciła na wokandę. Jeśli tak się stanie, Arkadiusz Kraska nadal będzie miał status podejrzanego, chociaż śledczy i sędziowie już wiedzą, że w sprawie karnej przeciwko niemu doszło do mistyfikacji. Potwierdzają to nowe dowody i nowi, naoczni świadkowie - zauważa Onet. Jeśli Sąd Najwyższy przychyli się do wniosku prokuratury, właściwe śledztwo przeciwko zleceniodawcy, zabójcom i policjantom, którzy wrobili niewinnego człowieka w mafijną egzekucję, nie ruszy z miejsca - podkreśla portal.

Sprawa sprzed lat znów trafi do Sądu Okręgowego w Szczecinie, którym kieruje dziś sędzia Maciej Strączyński. To on skazał Arkadiusza Kraskę na dożywocie.

Jestem zszokowany i zdruzgotany, ale nie mam zamiaru się poddać - mówi Onetowi Arkadiusz Kraska. Dlaczego mam tłumaczyć się znowu przed sądem za coś, czego nie zrobiłem? Człowiek wierzy w sprawiedliwość, zaczyna układać sobie życie od nowa, a tutaj coś takiego. Mam nadzieję, że w końcu odpowiedzą za to wszystko osoby, które powinny - dodaje.

W maju Arkadiusz Kraska opuścił Areszt Śledczy w Szczecinie. Sąd Najwyższy wstrzymał wykonanie kary wobec mężczyzny, skazanego ponad 18 lat temu na dożywocie za podwójne zabójstwo.

Sprawa Kraski była szeroko opisywana przez portal Onet.pl. Mężczyzna 7 marca 2001 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo w Szczecinie we wrześniu 1999 r. Arkadiusz Kraska miał zastrzelić dwóch mężczyzn. Jeden z nich był jego znajomym. Wyrok dożywocia dla Kraski w lipcu 2001 r. został utrzymany przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu.