Zwłoki około 70-letniego mężczyzny znaleziono we wtorek rano na plaży w gdyńskiej dzielnicy Orłowo. Po wstępnych oględzinach ciała policjanci sądzą, że mężczyzna nie padł ofiarą przestępstwa. Sekcja zwłok ma potwierdzić lub wykluczyć czy mężczyzna utonął.

Jak poinformował kom. Krzysztof Kuśmierczyk, rzecznik prasowy gdyńskiej policji, na ciało natrafili we wtorek wcześnie rano spacerowicze, przechadzający się plażą w okolicach orłowskiego klifu.

Na miejsce przyjechali prokurator, lekarz mający uprawnienia biegłego oraz policjanci i technik kryminalistyki. Po przeprowadzeniu oględzin zwłok wstępnie wykluczono, że do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie - powiedział Kuśmierczyk.



Dodał, że dokładna przyczyna zgonu będzie znana po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Wyjaśnił, że ciało mężczyzny zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku.



W tej chwili możemy powiedzieć tylko tyle, że zmarły to mężczyzna w wieku około 70 lat. Ustalamy jego tożsamość - dodał Kuśmierczyk.