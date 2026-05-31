Każda osoba - z trudnościami, czy bez, ma prawo do komunikacji. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie odbyła się konferencja „AAC – Kultura Komunikacji”. Eksperci, wychowawcy i rodzice mogli wymienić się doświadczeniem odnośnie m.in. diagnozy komunikacji, współpracy szkoły i rodziny, funkcjonalnego wdrażania AAC oraz wspierania osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi na różnych etapach życia.

AAC to skrót z języka angielskiego od "Augmentative and Alternative Communication", czyli oznacza Komunikację Wspomagającą i Alternatywną. To zbiór metod, strategii i narzędzi, które pomagają w porozumiewaniu się osobom, które mówią w ograniczonym stopniu. Ten temat często pojawia się w odniesieniu do edukacji dzieci.

Pełna, sprawna komunikacja to prawo każdego, nie tylko młodej osoby. To warunek efektywnej diagnozy, terapii i funkcjonowania w życiu. Stąd pomysł, aby zorganizować u nas taką konferencję z udziałem ekspertów - mówi Andrzej Raczkowski, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie.

Prawo do komunikacji alternatywnej i wspomagającej przestaje być w Polsce tematem niszowym. Coraz częściej staje się jednym z kluczowych obszarów w edukacji i wsparciu dzieci ze specjalnymi potrzebami. Ta świadomość rośnie. I to nie tylko wśród wychowawców, lekarzy, ale też - co najbardziej cieszy - wśród rodziców mówi dr Magdalena Grycman, neurologopeda.

Przy AAC pomocne są m.in. nowe technologie. Technologie te obejmują zaawansowane aplikacje np. na tablety (tzw. "Mówiki") pełniące funkcję głosu oraz elektroniczne tablice z syntezatorami mowy, które dają potrzebującym realny głos. Co ważne - takie aplikacje często są tłumaczone na wiele języków, a to sprawia, że można "rozmawiać" nawet z osobami, które nie porozumiewają się w naszym narodowym języku.

W Polsce popularnymi aplikacjami są MÓWik i GADAczek. GADAczek świetnie sprawdza się jako prosty komunikator pozwalający na nagrywanie i odtwarzanie komunikatów, natomiast MÓWik oferuje bardziej zaawansowane tablice i syntezator mowy. LetMeTalk, to całkowicie darmowa aplikacja oparta na bazie ponad 9000 symboli ARASAAC. Umożliwia układanie sekwencji obrazków, które aplikacja łączy w zrozumiałe zdania. Takie aplikacje nie tylko pomagają w normalnym życiu, czy w edukacji. To również szansa na rozwój w danej społeczności - przedszkolnej czy szkolnej.

Konferencja i prelegenci to jedno, ale dużą wartością jest też wymiana doświadczeń w kuluarach, w czasie nieformalnych spotkań. Już widzimy, że rodzice zagadują, że mieli jakąś podstawową wiedzę o AAC, a teraz chcą ją pogłębić - mówi dyrektor SOSW w Węgorzewie.

Nam zależało, żeby dzisiejsze spotkanie pokazało ludziom, którzy są na początku tej drogi, że dzieci mogą zrobić bardzo duże postępy. Żeby nie patrzeć tylko testem, czy programem nauczania, a patrzeć jednostkowo na każdego człowieka, bo każdy może być inny - mówi Alina Wilczyńska, wicedyrektor placówki.

Dyrekcja SOSW przyznaje, ze w przyszłym roku temat konferencji będzie dalej rozwijany, aczkolwiek trzeba będzie znaleźć większą salę, bo zainteresowanie AAC jest bardzo duże.

