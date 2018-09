Nietrzeźwa 24-latka zostawiła dziś nad ranem swoją trzyletnią córkę w wózku na skraju lasu, przy drodze do Czarnego w województwie pomorskim. Policja zatrzymała kobietę. Dziewczynka trafiła do placówki opiekuńczej.

Wózek z trzyletnią dziewczynką w środku, na skraju lasu, przy drodze w okolicy Czarnego, zauważył pracownik leśny, który jechał do pracy - poinformował dziś rzecznik człuchowskiej policji Sławomir Gradek.

Mężczyzna wiedział, czyje jest to dziecko. Zaopiekował się nim i zawiózł do rodziny. Policję o zdarzeniu poinformował MOPS z Czarnego - powiedział Gradek.



Dziecko decyzją sądu rodzinnego zostało umieszczone w placówce opiekuńczej.



Rzecznik dodał, że kobieta została zatrzymana. Była nietrzeźwa. Przebywa w areszcie policyjnym. Ze względu na stan po spożyciu alkoholu nie mogła zostać od razu przesłuchana. Nie ma postawionych zarzutów.



Z ustaleń policji wynika, że 24-latka wracała z córką do domu z imprezy. Dlaczego zostawiła dziecko w wózku na skraju lasu i gdzie była w tym czasie, to, jak powiedział rzecznik, jest w trakcie ustaleń.



Policyjne dochodzenie prowadzone jest w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo dziecka przez matkę, na której ciążył obowiązek opieki nad córką. Popełnienie tego czynu podlega karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.

