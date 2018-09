32-latka, po "suto zakrapianej imprezie" w restauracji, zamierzała odwieźć do domu partnera, dwoje małych dzieci i psa. Jazdę uniemożliwili jej przechodnie, którzy otoczyli auto.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

32-latka z powiatu wolsztyńskiego późnym wieczorem w niedzielę po "suto zakrapianej imprezie" w lokalnej restauracji, zdecydowała się wsiąść za kierownicę. W samochodzie był jej partner, roczne i 8-letnie dzieci oraz pies.

Pracownica lokalu zauważywszy to, podjęła próbę zatrzymania kobiety. Niestety, wszelkie działania celem przekonania jej, by nie wsiadała za kółko nie podziałały i ruszyła z parkingu - powiedziała Agnieszka Szołdra z biura prasowego ostrzeszowskiej policji.



Pracownica restauracji zaczęła krzyczeć do osób znajdujących się w pobliżu, aby pomogli jej w ujęciu nietrzeźwej kierującej.



Osoby otoczyły samochód tak, aby nie mogła ona pojechać dalej. Na miejsce wezwano partol policji - powiedziała rzecznik.



Badanie na alkomatem wykazało, że kobieta miała 2,2 promila alkoholu w organizmie, a jej partner 2 promile.



Kierującej zatrzymano prawo jazdy. Grożą jej nawet 2 lata więzienia.