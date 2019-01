"Niewyobrażalne jest to dla ludzi, że nienawiść może być tak wielka; wiem, że Paweł jest tu z nami, że będzie dobrym opiekunem tego miasta, a jego śmierć nie pójdzie na marne" - powiedziała w Gdańsku żona prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Wieczorem, co najmniej kilka tysięcy osób, zebrało się, żeby uczcić jego pamięć.

Żona i córka prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza / Jan Dzban / PAP

Niewyobrażalne jest to dla ludzi, że nienawiść może być tak wielka. Pamiętacie go uśmiechniętego, zagadującego ludzi na ulicy. Chciał, żeby to miasto było dla wszystkich. Dla niego nie miało znaczenia to, jaki kto ma kolor skóry i kogo kocha. Proszę, żeby taka atmosfera w Gdańsku była - powiedziała Magdalena Adamowicz.



Dzisiaj jesteśmy w żałobie, ale ona minie. Paweł często mówił, żebyśmy się kochali. Wiem, że Paweł jest tu z nami, że będzie dobrym opiekunem tego miasta. Jego śmierć nie pójdzie marne. Wiem to dlatego, że tylu z państwa tutaj jest, że jesteście tutaj dla niego, osoby w różnym wieku, nie tylko z Gdańska. Dziękuje wam za to bardzo - dodała. Podkreśliła także: Pamiętajcie, Paweł został zamordowany na "Światełku do nieba". Ja proszę, żeby Jurek Owsiak kierował Orkiestrą dalej. Bo on zawsze obiecywał, że gra do końca świata i jeden dzień dłużej. W niedzielę ten świat skończył się dla Pawła, zmienił się dla naszej rodziny, ale on się nie skończył. Jurku, zmień swoją decyzję i graj z nami dalej. Zwyciężymy, siema!

Głos zabrała także starsza córka Pawła Adamowicza - Antonina. Tato, bardzo się kocham. Też kocham to miasto. Przepraszam, że nie reagujemy na wszystkie wiadomości, ale potrzebujemy trochę czasu - mówiła.



W środę wieczorem na Placu Solidarności w Gdańsku ze zniczy i świec ułożono wielkie serce.



Serce ułożone ze świec w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Żałoba narodowa po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza zacznie się w piątek

W środę poinformowano, że żałoba narodowa po śmierci prezydenta Gdańska będzie obowiązywać od piątku od godz. 17.00 do soboty do godz. 19.00.



W sobotę w samo południe w Bazylice Mariackiej odbędzie się msza pogrzebowa Pawła Adamowicza. Tam też prezydent Gdańska zostanie pochowany.

Natomiast od czwartku gdańszczanie będą mogli pożegnać swojego prezydenta. O godzinie 17 trumna z jego ciałem zostanie wystawiona w Europejskim Centrum Solidarności.



Wiceprezydent Aleksandra Dulkiewicz poinformowała w środę, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się już w czwartek o godzinie 15:00 uroczystą sesją Rady Miasta Gdańska w Dworze Artusa. Będą w niej uczestniczyć radni wszystkich kadencji od 1990 roku.

W piątek o godzinie 17:00 wyruszy marsz, który odprowadzi trumnę prezydenta Pawła Adamowicza ulicami miasta do Bazyliki Mariackiej. W piątek wieczorem zostanie odprawiona msza św. i do północy będzie możliwość pożegnania się z panem prezydentem w Bazylice Mariackiej - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz.

Nie będzie możliwości wejścia do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku sobotę od godz. 7.00 przed mszą. Bazylika zostanie otwarta dopiero na uroczystości pogrzebowe. Jak wytłumaczono, jest to podyktowane m.in. względami bezpieczeństwa.



Dla wszystkich, którzy będą chcieli pomodlić się w intencji prezydenta Pawła Adamowicza w sobotę od godz. 7.00 będzie dostępna Kaplica Królewska.

Na konferencji prasowej poproszono, żeby zamiast kwiatów i zniczy mieszkańcy, którzy przyjdą pożegnać Pawła Adamowicza, wsparli wolontariuszy, którzy - zgodnie z wolą rodziny - będą zbierali środki na dwa cele: hospicjum ks. Dutkiewicza oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Rodzina, jak dodano, prosi także o nieskładanie kondolencji.



Pogrzebowi Pawła Adamowicza będzie towarzyszyć kwesta na cele charytatywne TVN24/x-news





Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek