Paweł Adamowicz w sobotę zostanie pochowany w Bazylice Mariackiej – taka informację przekazał proboszcz ks. Ireneusz Bradtke. Pogrzeb będzie organizowany przez miasto Gdańsk przy udziale rodziny prezydenta. Natomiast od jutra od godziny 17:00 przez dobę w Europejskim Centrum Solidarności wystawiona będzie trumna prezydenta Gdańska.

Pierwsza strona księgi kondolencyjnej, wyłożonej w Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, po śmierci prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Prezydent Adamowicz zmarł w szpitalu 14 stycznia po południu. Trafił tam dzień wcześniej wieczorem, po ataku nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W sobotę w samo południe w Bazylice Mariackiej odbędzie się msza święta pogrzebowa Pawła Adamowicza. Tam też prezydent Gdańska zostanie pochowany.

Natomiast od czwartku gdańszczanie będą mogli pożegnać swojego prezydenta. O godzinie 17:00 na dobę jego trumna zostanie wystawiona w w Europejskim Centrum Solidarności.



Wiceprezydent Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się już o godzinie 15:00 uroczystą sesją Rady Miasta Gdańska w Dworze Artusa. Będą w niej uczestniczyć radni wszystkich kadencji od 1990 roku.

O godzinie 17:00 wyruszy pochód, który odprowadzi trumnę prezydenta Pawła Adamowicza ulicami miasta do Bazyliki Mariackiej. W piątek wieczorem zostanie odprawiona msza św. i do północy będzie możliwość pożegnania się z panem prezydentem w Bazylice Mariackiej - powiedziała Dulkiewicz.

Zaznaczyła, że zarówno w piątek, jak i w sobotę - kiedy odbędzie się pogrzeb prezydenta Adamowicza - komunikacja publiczna w Gdańsku będzie bezpłatna. Zaapelowała o korzystanie z niej, by - jak mówiła - nie zablokować centrum miasta podczas uroczystości.

Księga kondolencyjna w ECS będzie wystawiona "tak długo, jak to będzie konieczne". Z kolei w Urzędzie Miejskim w Gdańsku księga kondolencyjna będzie wystawiona do piątku do godziny 20:00.

Dziękuję za wszystkie wyrazy solidarności, dobroci w imieniu przede wszystkim rodziny, ale także moim własnym. Czuję, że testament pana prezydenta, jego słowa wypowiedziane w niedzielę na scenie, one się spełniają już powoli, bo ilość dobroci, którą także sami sobie ukazujecie, ale okazujecie bliskim pana prezydenta, mi, jego współpracownikom - to już się dzieje - mówiła Aleksandra Dulkiewicz.

Pogrzeb Pawła Adamowicza - przebieg uroczystości

Zgodnie z tradycją wielowiekową, która w Gdańsku panowała, przychylając się do prośby rodziny, a także inicjatywy metropolity gdańskiego, a także do wielu głosów, które docierały w tych dniach, pan prezydent Paweł Adamowicz zostanie pochowany w Bazylice Mariackiej - poinformował proboszcz Bazyliki Mariackiej ks. Ireneusz Bradtke.

W sobotę w samo południe w Bazylice Mariackiej odbędzie się msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głodzia.

Jak zapowiedział ks. Bradtke, Bazylika Mariacka będzie otwarta od godziny 7:00, gdzie będą już prochy prezydenta Adamowicza.

Na konferencji prasowej poproszono, żeby zamiast kwiatów i zniczy mieszkańcy, którzy przyjdą pożegnać Pawła Adamowicza, wsparli wolontariuszy, którzy - zgodnie z wolą rodziny - będą zbierali środki na dwa cele: hospicjum ks. Dutkiewicza oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Rodzina, jak dodano, prosi także o nieskładanie kondolencji.

Aleksandra Dulkiewicz dodała, że w Gdańsku ustawione zostaną telebimy, żeby mieszkańcy mogli w ten sposób uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych.

Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek

Paweł Adamowicz zmarł 14 stycznia. Tragiczne wydarzenia rozegrały się w Gdańsku w niedzielny wieczór: w trakcie miejskiego finału tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na scenę wtargnął 27-letni Stefan W. Nożem o długości 14,5 cm kilkukrotnie ugodził prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Samorządowiec był przez kilkanaście minut reanimowany, następnie został przewieziony do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Jego operacja trwała pięć godzin.

Lekarze przez kilkanaście godzin walczyli o życie prezydenta. Niestety nie zdołali go uratować. Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek o godzinie 14:03.

Stefan W. został zatrzymany tuż po zamachu. W poniedziałek usłyszał zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.