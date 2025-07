Znieważenie funkcjonariuszy straży granicznej, podszywanie się pod nich czy utrudnianie im czynności - do takich incydentów ma dochodzić na granicy polsko-niemieckiej, o czym poinformował we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka. Według niego mają się tego dopuszczać osoby przynależące do tzw. grup obywatelskich. "Patrole" od pewnego czasu mają prowadzić m.in. osoby z Ruchu Obrony Granic pod egidą Roberta Bąkiewicza. Szłapka wspomniał o pierwszych zawiadomieniach do prokuratury.

Polsko-niemieckie drogowe przejście graniczne Lubieszyn-Linkenn. Polska wznowiła tymczasowe kontrole / Anita Walczewska/East News / East News Polska wznowiła tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą, potrwają 30 dni, czyli do 5 sierpnia.

Dziś, a więc dzień po tym, jak kontrole ruszyły, pierwsze statystyki podał rzecznik rządu. Na 7 tys. skontrolowanych osób zatrzymano jedną.

Adam Szłapka poinformował również, że na granicy dochodzi do znieważenia funkcjonariuszy straży granicznej, podszywania się pod nich i utrudniania im czynności - ze strony "patroli obywatelskich".

Straż graniczna miała złożyć już zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

Rząd techniczny popierany przez PiS i Polskę 2050? "Jak najbardziej" Adam Szłapka poinformował we wtorek, że od wczoraj na granicach z Niemcami i Litwą skontrolowano 7 tys. osób i ponad 3 tys. pojazdów. Jak dodał rzecznik rządu, zatrzymano jedną osobę. To obywatel Estonii, który próbował przewozić czterech obywateli Afganistanu - powiedział Adam Szłapka. Poinformował również, że na granicy dochodzi do negatywnych incydentów ze strony "patroli obywatelskich". Dodał, że te grupy są powiązane z politykami PiS. Mamy do czynienia z tak zwanymi grupami obywatelskimi, które są wprost powiązane z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Funkcjonują one na granicy. Bardzo często dochodzi do różnych incydentów, takich jak znieważenie funkcjonariuszy. W tej sprawie, zdaje się, straż graniczna złożyła już zawiadomienie do prokuratury. Jest też podszywanie się do funkcjonariuszy czy utrudnianie czynności funkcjonariuszom - poinformował we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka.