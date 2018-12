Pod jednym adresem www.gov.pl można znaleźć wspólne strony rządu i wszystkich ministerstw. Ma to ułatwić obywatelom szukającym informacji w internecie dostęp do danych w domenie rządowej.



Osoby stale korzystające ze stron resortów mogą zdziwić się nowym wyglądem stron ministerstw, np. MSWIA, MSZ, czy resortów zdrowia albo rodziny. Spod starych adresów mswia.gov.pl, msz.gov.pl, mz.gov.pl czy mrpips.gov.pl automatycznie przekierowani zostajemy pod nowy wspólny adres - www.gov.pl i w odpowiednią zakładkę www.gov.pl/web/mswia, www.gov.pl/web/dyplomacja, www.gov.pl/web/zdrowie czy www.gov.pl/web/rodzina.



Interfejs dla wszystkich resortów jest tożsamy i przypomina ten, jaki od dłuższego czasu proponowała storna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - www.kprm.gov.pl obecnie nadal jeszcze działająca jako www.premier.gov.pl.



W praktyce można pominąć początkowe trzy litery i kropkę i wpisywać "gov.pl", pominąć też słowo web i wpisać np. gov.pl/edukacja (dawniej men.gov.pl), czy gov.pl/sprawiedliwosc (ms.gov.pl), pamiętając o nieużywaniu polskich liter.



Pod dawnymi adresami można otworzyć jeszcze serwisy ministerstwa przedsiębiorczości i technologii (mpit.gov.pl), resortu obrony (mon.gov.pl), inwestycji i rozwoju (miir.gov.pl) oraz ministerstwa finansów (mf.gov.pl).





Nowy wygląd stron

Pod jednym adresem www.gov.pl można znaleźć wspólne strony rządu i wszystkich ministerstw / Zrzut ekranu /

W nowym porządku stron pod nawigacyjnym menu w każdym z resortów umieszczono najwyżej zakładki pod hasłem "Dla obywateli", a później w zależności od strony - np. "Informacje publiczne", lub "Zapowiedzi wydarzeń" i niżej - "Ludzie", "programy i projekty".



Na dole strony umieszczono kontakt do danego ministerstwa ze schematyczną mapką, jak do niego dotrzeć a pod kontaktem odnośniki do szczegółowych stron i portali tematycznych, czy instytucji podległych temu resortowi. Jest też zwykle link do archiwalnej strony internetowej.