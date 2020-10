​Zmarł Józef Skotnicki, wieloletni dyrektor Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. Miał 80 lat - poinformował sekretariat krakowskiego zoo. Był najdłużej urzędującym dyrektorem ogrodu zoologicznego w Polsce.

Dyrektor ogrodu zoologicznego Józef Skotnicki. Zdjęcie archiwalne, 2012 / Stanisław Rozpędzik / PAP

Józef Skotnicki pełnił funkcję dyrektora krakowskiego ogrodu zoologicznego nieprzerwanie od 2 stycznia 1975 roku.

Józef Skotnicki uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego (1959-1964). Po studiach pracował w Zakładzie Żywienia Zwierząt Instytutu Zootechniki w Krakowie. Po doktoracie, w 1970 r., odbył roczny staż naukowy w Instytucie Maxa Plancka w Republice Federalnej Niemiec.



Po objęciu stanowiska dyrektora krakowskiego zoo, rozpoczął modernizację ogrodu i porządkowanie 500 ha Lasu Wolskiego, największej enklawy zieleni w Krakowie. Powiększył teren ogrodu i rozpoczął przebudowę i rozbudowę infrastruktury pomieszczeń dla zwierząt. Pod jego kierownictwem została całkowicie zmieniona działalność hodowlana, zaczęto sprowadzać zwierzęta rzadko występujące, ginące i zagrożone wyginięciem.



W 1978 roku zainicjował rozpoczęcie prac porządkowych i remontowych Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego w Lesie Wolskim, którego utrzymanie nadzorował do ostatnich chwil życia.



W 1991 roku został przyjęty do elitarnego grona Światowej Unii Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych, przekształconej w 2004 roku w Światową Organizację Ogrodów Zoologicznych i Akwariów WAZA. W 1992 roku wprowadził krakowski ogród zoologiczny do Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów EAZA, w ramach którego aktywnie działał na rzecz ochrony zwierząt.



Za swoją działalność zawodową i społeczną dyr. Skotnicki został odznaczony brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i brązowym Medalem Cracoviae Merenti.