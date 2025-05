1 zł - tyle za bilet PKP Intercity zapłacą najmłodsi pasażerowi w niedzielę, 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka. Z oferty mogą korzystać dzieci od 4. do 16. roku życia. Promocje można łączyć. Dziecko, które skorzysta z biletu za złotówkę, nadal zalicza się do grupy uprawnionej do zniżek rodzinnych.

Bilety PKP Intercity za złotówkę na Dzień Dziecka, zdj. poglądowe / Shutterstock Bilety PKP Intercity za złotówkę na Dzień Dziecka Promocyjne bilety można kupić na przejazdy drugą klasą pociągami TLK, IC, EIC i Pendolino – zarówno w kasach biletowych, aplikacji, serwisie e-IC, jak i bezpośrednio u konduktora w pociągu. Z promocji mogą korzystać dzieci od 4. do 16. roku życia. Kolejowy przewoźnik wyjaśnił, że dzieci poniżej 4. roku życia podróżują pociągami PKP Intercity na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100 proc. Przypomniał też, że rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z ofert Taniej z Bliskimi, Bilet Rodzinny lub Duża Rodzina, które przewidują 30-proc. zniżkę dla dorosłych podróżujących z dziećmi. Promocje można łączyć. Dziecko, które skorzysta z biletu za złotówkę, nadal zalicza się do grupy uprawnionej do zniżek rodzinnych. Zobacz również: Wraca popularne połączenie kolejowe na Mazurach. Z Ełku do Giżycka w mniej niż godzinę PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub. r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe. Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.