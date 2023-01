Zimowe pływanie w lodowatej wodzie to dyscyplina, która ma olbrzymi potencjał - mówi w rozmowie z RMF FM Filip Kołodziejski. Pływak z Zielonej Góry w ubiegłym tygodniu przywiózł do Polski cztery medale Mistrzostw Świata w tej ekstremalnej dyscyplinie. To coś więcej niż morsowanie. To ekstremalny sport - mówi multimedalista.

/ Kołodziejscy Profesjonalna Szkoła Pływania / Facebook Pływanie zimowe to sport ekstremalny, który znacząco różni się na przykład od morsowania - wyjaśnia multimedalista mistrzostw świata w pływaniu zimowym, Filip Kołodziejski. W odróżnieniu od morsów, pływak ma na sobie jedynie kąpielówki i czepek, a wszelkiego rodzaju ubrania neoprenowe, wykorzystywane w sportach wodnych. Buty neoprenowe, skarpetki, ubrania są niedozwolone. Całe ciało ma kontakt z zimną wodą. To jest właśnie ten element ekstremalny. Głowa też ma kontakt z wodą, a to w niej jest dużo receptorów, które silnie odczuwają ból - wyjaśnia pływak. Zawodnicy nie rywalizują ze sobą w basenach znajdujących się pod dachem, tylko zamiast tego ścigają się pod gołym niebem, gdy na zewnątrz panuje bardzo niska temperatura. Woda na zawodach w pływaniu zimowym może mieć maksymalnie 5 stopni Celsjusza. Budowane są baseny na otwartych akwenach. To może być rzeka, jezioro lub zatoka w porcie. Budowane są tam 25-metrowe baseny, tory, na których odbywają się zawody - tłumaczy Filip Kołodziejski. Multimedalista Mistrzostw Świata Na ostatnich zawodach Mistrzostw Świata w pływaniu zimowym Polak zdobył kilka medali. W kategorii Open były to cztery krążki: 1 x złoto na dystansie 50m stylem motylkowym

1 x srebro na dystansie 100m stylem dowolnym

